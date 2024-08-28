Из-за тренда в Tik-Tok в Исландии резко вырос спрос на огурцы

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Жители Исландии столкнулись с резким дефицитом огурцов. Проблему вызвал вирусный TikTok-тренд. Об этом сообщает сайт The New York Times со ссылкой на национальную ассоциацию фермеров страны (SFG).
Тренд стал набирать популярность в соцсети из-за канадского блогера Логана Моффита. Его даже прозвали как «парень с огурцами». В своем блоге последнее время он активно готовит огуречные блюда.
«Иногда вам нужно просто съесть целый огурец», — с этих слов начинается каждое огуречное видео тиктокера.
Логан в своем блоге готовит разные блюда, однако популярность набрал именно огуречный тренд. В состав салата входят: тертый огурец, кунжутное масло, чеснок, рисовый уксус, а также масло чили. Рецепт быстро завирусился в популярной соцсети среди жителей Исландии. Его также подхватили многие блогеры по всему миру.
Как отмечает директор по маркетингу Ассоциации фермеров Исландии Кристин Линда Свейнсдоттир, рецепт из TikTok быстро завирусился и повысил спрос не только на огурцы, но и другие ингредиенты для салата. Она надеется, что поставки популярных продуктов в стране скоро вновь стабилизируются.
Также директор по маркетингу заметила, что рост закупок огурцов сильно возрастет и из-за других факторов. В том числе, из-за выхода школьников на учебу и неурожайность на плантациях.
Автор завирусившегося тренда канадец Логан Моффит активно продвигает свой аккаунт, публикуя новые рецепты каждый день. Сейчас на него подписано 5,7 млн человек.