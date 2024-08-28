Из-за тренда в Tik-Tok в Исландии резко вырос спрос на огурцы

Как отмечает директор по маркетингу Ассоциации фермеров Исландии Кристин Линда Свейнсдоттир, рецепт из TikTok быстро завирусился и повысил спрос не только на огурцы, но и другие ингредиенты для салата. Она надеется, что поставки популярных продуктов в стране скоро вновь стабилизируются.