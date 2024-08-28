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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:43

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Участие в акции «Цветы жизни» примут рекордные 17 тысяч пермских школьников

К благотворительной акции «Цветы жизни» подключились 17 тысяч школьников из Прикамья

28 августа 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney

Участие в акции «Цветы жизни» примут рекордные 17 тысяч пермских школьников

Активное участие в акции принимают дети из Севастополя и Ленинградской области.
Сюжет
Дети

В Пермском крае продолжается регистрация на крупнейшую благотворительную акцию «Цветы жизни», которая приурочена к 1 сентября. Сейчас на нее уже зарегистрировались более 17 тыс. учеников. Информация об этом появилась на сайте фонда «Дедморозим».

В рамках акции ребята подряд по одному букету от класса вместо множества, а все сэкономленные деньги отдадут подопечным «Дедморозим». Участвуя в акции, вы сможете поддержать 311 неизлечимо больных детей, которые благодаря специалистам смогут жить дома, а не в больнице. Также часть средств направят на психологическую и юридическую помощь для 112 детей и их родителей. Кроме того, участие в акции облегчит жизнь 17 сиротам с инвалидностью, которые смогут обрести дом и семью.

Сейчас проходит активная регистрация на акцию на сайте flowers.dedmorozim.ru. Каждый участник акции получит памятные подарки, сувениры, открытки для учителей, а также индивидуальные сертификаты и диплом для класса.

Отмечается, что за шесть лет проведения акции «Цветы жизни» ее участниками стали более 120 тыс. школьников со всего Прикамья.

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#Дети#1 сентября#Благотворительность#Школьники#Подарки#Прикамье#Цветы жизни#Благотворительная акция#Учителя#Ученики#Сувениры#Фонд Дедморозим
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