К благотворительной акции «Цветы жизни» подключились 17 тысяч школьников из Прикамья

В рамках акции ребята подряд по одному букету от класса вместо множества, а все сэкономленные деньги отдадут подопечным «Дедморозим». Участвуя в акции, вы сможете поддержать 311 неизлечимо больных детей, которые благодаря специалистам смогут жить дома, а не в больнице. Также часть средств направят на психологическую и юридическую помощь для 112 детей и их родителей. Кроме того, участие в акции облегчит жизнь 17 сиротам с инвалидностью, которые смогут обрести дом и семью.