К благотворительной акции «Цветы жизни» подключились 17 тысяч школьников из Прикамья

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:43
В Пермском крае продолжается регистрация на крупнейшую благотворительную акцию «Цветы жизни», которая приурочена к 1 сентября. Сейчас на нее уже зарегистрировались более 17 тыс. учеников. Информация об этом появилась на сайте фонда «Дедморозим».
В рамках акции ребята подряд по одному букету от класса вместо множества, а все сэкономленные деньги отдадут подопечным «Дедморозим». Участвуя в акции, вы сможете поддержать 311 неизлечимо больных детей, которые благодаря специалистам смогут жить дома, а не в больнице. Также часть средств направят на психологическую и юридическую помощь для 112 детей и их родителей. Кроме того, участие в акции облегчит жизнь 17 сиротам с инвалидностью, которые смогут обрести дом и семью.
Сейчас проходит активная регистрация на акцию на сайте flowers.dedmorozim.ru. Каждый участник акции получит памятные подарки, сувениры, открытки для учителей, а также индивидуальные сертификаты и диплом для класса.
Отмечается, что за шесть лет проведения акции «Цветы жизни» ее участниками стали более 120 тыс. школьников со всего Прикамья.