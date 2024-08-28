Кировскую область впервые атаковали БПЛА

Удар одного беспилотника подтвердил губернатор региона Александр Соколов в своем телеграм-канале. «Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы», — сообщил Соколов.