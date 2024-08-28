Кировскую область впервые атаковали БПЛА

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В среду, 28 августа, четыре беспилотника атаковали нефтебазу в Кировской области. Атака БПЛА на регион произошла впервые, пишет телеграм-канал Baza. По предварительным данным, был поврежден склад с нефтепродуктами на комбинате «Вятка» в городе Котельнич.
После ударов один из резервуаров загорелся. Пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы.
Удар одного беспилотника подтвердил губернатор региона Александр Соколов в своем телеграм-канале. «Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы», — сообщил Соколов.