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Четыре беспилотника ударили по нефтебазе в Кировской области

Кировскую область впервые атаковали БПЛА

28 августа 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney

Четыре беспилотника ударили по нефтебазе в Кировской области

На месте работают экстренные службы.

В среду, 28 августа, четыре беспилотника атаковали нефтебазу в Кировской области. Атака БПЛА на регион произошла впервые, пишет телеграм-канал Baza. По предварительным данным, был поврежден склад с нефтепродуктами на комбинате «Вятка» в городе Котельнич.

После ударов один из резервуаров загорелся. Пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

Удар одного беспилотника подтвердил губернатор региона Александр Соколов в своем телеграм-канале. «Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы», — сообщил Соколов.

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#Беспилотник#Беспилотники#Управление беспилотниками
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