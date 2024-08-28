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Updated Сегодня, 11:59

Для крематория на Восточном кладбище Перми организуют охрану основных объектов

Мэрия Перми наймет охрану для недостроенного крематория на Восточном кладбище

28 августа 2024, 11:57
Фото: properm.ru

Для крематория на Восточном кладбище Перми организуют охрану основных объектов

Крематорий был готов почти на 100%, но достраивать его не будут.

В Перми организуют охрану объектов недостроенного крематория на Восточном кладбище. Контроль за исполнением будет вести замглавы администрации Дмитрий Галиханов. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации краевой столицы.

Городские власти строили новый крематорий на Восточном кладбище более десяти лет, однако проект так и не был завершен. Основные объекты были готовы почти на 100%. Бытовой корпус был готов на 94%, а трансформаторная подстанция — на 95%. Летом этого года мэрия поделилась планами по строительству быстровозводимого крематория на территории Северного кладбища.

Подрядчиком выступил АО «Пермский региональный оператор ТКО». Компания заявилась подрядчиком по разработке проектно-сметной документации для строительства крематория. Начальная цена контракта составит 13 млн рублей.

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