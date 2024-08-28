Мэрия Перми наймет охрану для недостроенного крематория на Восточном кладбище

Городские власти строили новый крематорий на Восточном кладбище более десяти лет, однако проект так и не был завершен. Основные объекты были готовы почти на 100%. Бытовой корпус был готов на 94%, а трансформаторная подстанция — на 95%. Летом этого года мэрия поделилась планами по строительству быстровозводимого крематория на территории Северного кладбища.