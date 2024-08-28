Мэрия Перми наймет охрану для недостроенного крематория на Восточном кладбище

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Перми организуют охрану объектов недостроенного крематория на Восточном кладбище. Контроль за исполнением будет вести замглавы администрации Дмитрий Галиханов. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации краевой столицы.
Городские власти строили новый крематорий на Восточном кладбище более десяти лет, однако проект так и не был завершен. Основные объекты были готовы почти на 100%. Бытовой корпус был готов на 94%, а трансформаторная подстанция — на 95%. Летом этого года мэрия поделилась планами по строительству быстровозводимого крематория на территории Северного кладбища.
Подрядчиком выступил АО «Пермский региональный оператор ТКО». Компания заявилась подрядчиком по разработке проектно-сметной документации для строительства крематория. Начальная цена контракта составит 13 млн рублей.