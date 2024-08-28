Неадекватный мужчина напал на девушку в центре Перми. Никто не заступился

В правоохранительных органах корреспонденту Properm.ru подтвердили, что в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района поступило сообщение от местного жителя о том, что на ул. Толмачева неизвестный ударил его жену 2000 года рождения. Предварительно установлено, что неизвестный мужчина высказывал оскорбления в адрес девушки, после чего нанес удар по голове и скрылся.