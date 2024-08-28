Неадекватный мужчина напал на девушку в центре Перми. Никто не заступился

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Вчера, 27 августа, около 18:10, на 23-летнюю девушку в Перми напал неадекватный мужчина. Как сообщил читатель Properm.ru, инцидент произошел на ул. Толмачева, 32, между улицами Ленина и Петропавловская.
Жительница краевой столицы курила в безлюдном месте. К ней подошел мужчина и начал оскорблять ее, после чего развернулся и ушел. Однако спустя время он вернулся, ударил девушку по лицу и скрылся в направлении ул. Петропавловской. Пермячка успела сфотографировать нападавшего со спины.
Неподалеку были прохожие, но за девушку никто не вступился. Пострадавшая обратилась в травмпункт и нейрохирургическое отделение. Супруг пермячки написал заявление в полицию.
В правоохранительных органах корреспонденту Properm.ru подтвердили, что в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района поступило сообщение от местного жителя о том, что на ул. Толмачева неизвестный ударил его жену 2000 года рождения. Предварительно установлено, что неизвестный мужчина высказывал оскорбления в адрес девушки, после чего нанес удар по голове и скрылся.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.