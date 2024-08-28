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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Неадекватный мужчина напал на 23-летнюю девушку в центре Перми

Неадекватный мужчина напал на девушку в центре Перми. Никто не заступился

28 августа 2024, 11:08
Фото: 1MI

Неадекватный мужчина напал на 23-летнюю девушку в центре Перми

Незнакомец оскорблял свою жертву, а потом ударил по лицу.

Вчера, 27 августа, около 18:10, на 23-летнюю девушку в Перми напал неадекватный мужчина. Как сообщил читатель Properm.ru, инцидент произошел на ул. Толмачева, 32, между улицами Ленина и Петропавловская.

Фото: Читатель Properm.ru

Жительница краевой столицы курила в безлюдном месте. К ней подошел мужчина и начал оскорблять ее, после чего развернулся и ушел. Однако спустя время он вернулся, ударил девушку по лицу и скрылся в направлении ул. Петропавловской. Пермячка успела сфотографировать нападавшего со спины.

Неподалеку были прохожие, но за девушку никто не вступился. Пострадавшая обратилась в травмпункт и нейрохирургическое отделение. Супруг пермячки написал заявление в полицию.

В правоохранительных органах корреспонденту Properm.ru подтвердили, что в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района поступило сообщение от местного жителя о том, что на ул. Толмачева неизвестный ударил его жену 2000 года рождения. Предварительно установлено, что неизвестный мужчина высказывал оскорбления в адрес девушки, после чего нанес удар по голове и скрылся.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Девушка успела сфотографировать своего обидчика со спиныДевушка успела сфотографировать своего обидчика со спины
Девушка успела сфотографировать своего обидчика со спины
Фото: Читатель properm.ru
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#Пермь#Преступление#Полиция#Нападение#Уличное насилие
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