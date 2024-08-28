Перевозчик отсудил убытки у аэропорта Перми после инцидента с турецким Boeing

По мнению авиакомпании, выкатывание самолета не является обстоятельством непреодолимой силы, поэтому аэропорт фактически не выполнил обязанности по приему рейса. Международный аэропорт Пермь требования не признал, поскольку вина ответчика в инциденте установлена не была, а командир судна мог выполнить посадку в Перми даже при закрытии аэропорта. По данным издания, формально виновник инцидента установлен не был — право его расследовать фактически было передано турецкой стороне.