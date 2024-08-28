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Пермский аэропорт заплатит авиакомпании «Россия» более 256 тысяч рублей

Перевозчик отсудил убытки у аэропорта Перми после инцидента с турецким Boeing

28 августа 2024, 05:13
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пермский аэропорт заплатит авиакомпании «Россия» более 256 тысяч рублей

Большое Савино должно будет выплатить более 256 тысяч рублей авиакомпании «Россия».

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск авиакомпании «Россия» к АО «Международный аэропорт Пермь» (МАП). Суд удовлетворил требования перевозчика частично, взыскав с аэропорта 256,248 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Авиаперевозчик требовал возместить убытки в размере 260,9 тыс. рублей после прошлогоднего инцидента с самолетом Turkish Airlines, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и из-за чего Airbus «России» был вынужден совершить посадку в Ижевске.

По мнению авиакомпании, выкатывание самолета не является обстоятельством непреодолимой силы, поэтому аэропорт фактически не выполнил обязанности по приему рейса. Международный аэропорт Пермь требования не признал, поскольку вина ответчика в инциденте установлена не была, а командир судна мог выполнить посадку в Перми даже при закрытии аэропорта. По данным издания, формально виновник инцидента установлен не был — право его расследовать фактически было передано турецкой стороне.

22 сентября 2023 года самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в «Большом Савино» выкатился на 50 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. В это время на бору находилось 174 пассажира. Никто из них не пострадал.

После ЧП аэропорт полностью закрыли для приема и отправления воздушных судов. Из-за этого борт авиакомпании «России», который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Пермь, вынужден был приземлиться в Ижевске. Это привело к нарушению расписания полетов и убыткам.

Пермский аэропорт с выдвинутыми претензиями не согласен. Он считает, что ответственность за случившееся несет турецкий авиаперевозчик.

Основной причиной происшествия с выездом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми считается человеческий фактор. Источники утверждают, что экипаж перелетел зону посадки примерно на 300 м. В результате тормозная система была активирована позднее, что привело к выкату самолету на 50 м за пределы полосы.

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#Суд#Аэропорт#Пермь#Пермский аэропорт#Транспорт
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