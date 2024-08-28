Перевозчик отсудил убытки у аэропорта Перми после инцидента с турецким Boeing

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Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск авиакомпании «Россия» к АО «Международный аэропорт Пермь» (МАП). Суд удовлетворил требования перевозчика частично, взыскав с аэропорта 256,248 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Авиаперевозчик требовал возместить убытки в размере 260,9 тыс. рублей после прошлогоднего инцидента с самолетом Turkish Airlines, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и из-за чего Airbus «России» был вынужден совершить посадку в Ижевске.
По мнению авиакомпании, выкатывание самолета не является обстоятельством непреодолимой силы, поэтому аэропорт фактически не выполнил обязанности по приему рейса. Международный аэропорт Пермь требования не признал, поскольку вина ответчика в инциденте установлена не была, а командир судна мог выполнить посадку в Перми даже при закрытии аэропорта. По данным издания, формально виновник инцидента установлен не был — право его расследовать фактически было передано турецкой стороне.
22 сентября 2023 года самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в «Большом Савино» выкатился на 50 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. В это время на бору находилось 174 пассажира. Никто из них не пострадал.
После ЧП аэропорт полностью закрыли для приема и отправления воздушных судов. Из-за этого борт авиакомпании «России», который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Пермь, вынужден был приземлиться в Ижевске. Это привело к нарушению расписания полетов и убыткам.
Пермский аэропорт с выдвинутыми претензиями не согласен. Он считает, что ответственность за случившееся несет турецкий авиаперевозчик.
Основной причиной происшествия с выездом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми считается человеческий фактор. Источники утверждают, что экипаж перелетел зону посадки примерно на 300 м. В результате тормозная система была активирована позднее, что привело к выкату самолету на 50 м за пределы полосы.