Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы приложения для знакомств

Согласно законодательству, в рекламе запрещено распространять информацию, не соответствующую действительности, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. Использование в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один» возможно в том случае, если указан конкретный критерий сравнения, который имеет объективное подтверждение.