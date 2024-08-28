Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы приложения для знакомств

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В ходе мониторинга за соблюдением законодательства о рекламе специалисты Пермского УФАС обнаружили рекламу приложения знакомств рядом с ТРК «Семья» на ул. Революции, 13 в Перми. Специалисты ведомства сочли, что реклама составлена с нарушениями закон, сообщает пресс-служба УФАС.
В частности, в листовках содержалась информация, привлекающая внимание к услугам приложения для знакомств «Love.ru». В тексте рекламы, среди прочего указано: «Приложение для знакомств № 1».
Согласно законодательству, в рекламе запрещено распространять информацию, не соответствующую действительности, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. Использование в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один» возможно в том случае, если указан конкретный критерий сравнения, который имеет объективное подтверждение.
В данном случае отсутствует указание на критерий, по которому производится сравнение, а также объективное подтверждение этого утверждения. Поэтому Пермское УФАС пришло к выводу, что в рекламе интернет-ресурса содержатся признаки нарушения Закона о рекламе.
Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Лав.Ру» по факту распространения рекламы с признаками нарушения Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 26 сентября. Если рекламодатель будет признан виновным в нарушении Закона о рекламе, ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.
В начале августа в Перми региональное управление УФАС возбудило дело в отношении магазина электроники из-за громкой рекламы. На фасаде здания по ул. Куйбышева, 112 размещены громкоговорители, которые рекламируют магазин Dugo, сообщили в антимонопольном ведомстве.