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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Приложение для знакомств в Перми нарушило закон о рекламе

Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы приложения для знакомств

28 августа 2024, 13:09
Фото: Пермское УФАС

Приложение для знакомств в Перми нарушило закон о рекламе

Антимонопольщики сочли, что реклама несет информацию, не несущую объективного подтверждения.
Сюжет
Уфас

 

В ходе мониторинга за соблюдением законодательства о рекламе специалисты Пермского УФАС обнаружили рекламу приложения знакомств рядом с ТРК «Семья» на ул. Революции, 13 в Перми. Специалисты ведомства сочли, что реклама составлена с нарушениями закон, сообщает пресс-служба УФАС.

В частности, в листовках содержалась информация, привлекающая внимание к услугам приложения для знакомств «Love.ru». В тексте рекламы, среди прочего указано: «Приложение для знакомств № 1».

Согласно законодательству, в рекламе запрещено распространять информацию, не соответствующую действительности, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. Использование в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один» возможно в том случае, если указан конкретный критерий сравнения, который имеет объективное подтверждение.

В данном случае отсутствует указание на критерий, по которому производится сравнение, а также объективное подтверждение этого утверждения. Поэтому Пермское УФАС пришло к выводу, что в рекламе интернет-ресурса содержатся признаки нарушения Закона о рекламе.

Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Лав.Ру» по факту распространения рекламы с признаками нарушения Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 26 сентября. Если рекламодатель будет признан виновным в нарушении Закона о рекламе, ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

В начале августа в Перми региональное управление УФАС возбудило дело в отношении магазина электроники из-за громкой рекламы. На фасаде здания по ул. Куйбышева, 112 размещены громкоговорители, которые рекламируют магазин Dugo, сообщили в антимонопольном ведомстве.

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