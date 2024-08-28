Пермяков предупреждают о возможности формирования смерчей и крупном граде

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 12:01
Пермяков предупреждают о повышенном риске смерчей, крупного града и шквалов. Об этом сообщает телеграм-канал «Метеодневник».
В зоне действия наблюдения синоптиков-любителей за сильной грозой находятся Романово, Александровск, Кизел, Углеуральский, Губаха, поселок 20-й км, Усть-Игум.
Повышенный риск для некоторых районов Удмуртии и Пермского края связан со шквалами до 25-30 м/с и локальным крупным градом до 3-5 сантиметров в течение суток. Также есть незначительная вероятность формирования смерчей категории F0-F2.
Смерч по шкале Фудзиты категории F1 характеризуется умеренным уроном. Скорость ветра достигает 33—50 метров/секунду. При таком смерче ветер срывает крышу с домов, сильно повреждает и/или опрокидывает мобильные и деревянные дома, выбивает окна, перемещает автомобили, вырывает большие деревья с корнем, разрушает лёгкие постройки и гаражи.
Смерч по шкале Фудзиты категории F2 характеризуется значительным уроном. Скорость ветра достигает 50—70 метров/секунду. Ветер срывает крыши с домов, разрушает передвижные дома, вырывает с корнем крупные деревья, выбивает окна.
В августе ветровал от смерча с вероятной интенсивностью F1 зафиксирован вблизи села Каменка Суксунского округа. В соцсетях появилась видеозапись последствий смерча, который прошел утром 2 августа в вблизи Каменки. В лесу ветер повалил десятки деревьев.
В июле пермяки заметили смерч в небе под Пермью, в районе села Фролы.