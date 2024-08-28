Прикамье 28 августа окатят сильный ливень и крупный град

Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Движение необходимо осуществлять с учетом дорожного покрытия. «В период ливней и града воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями», — предупреждает пермяков министерство.