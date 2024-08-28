Прикамье 28 августа окатят сильный ливень и крупный град

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Published Сегодня, 05:31
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Сегодня, 28 августа, в Пермском крае пройдут сильные ливни и крупный град. Ветер может усилиться до 20-25 м/с, сообщает краевое МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.
В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями ведомство рекомендует не находиться около деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Движение необходимо осуществлять с учетом дорожного покрытия. «В период ливней и града воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями», — предупреждает пермяков министерство.