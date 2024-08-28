Признавшаяся в убийстве сына пермячка в СИЗО Екатеринбурга ждет этапа на экспертизу

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Давшая признательные показания об убийстве своего девятилетнего сына Ирина Шатова некоторое время назад поступила в следственный изолятор в Екатеринбурге, рассказали журналисту Properm.ru информированные собеседники. Ее перевели туда из пермского СИЗО-5.
Сейчас Шатова ждет этапа из Екатеринбурга в Москву, где она пройдет стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в ФГБУ «Национальный медицинский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Министерства здравоохранения РФ. Вероятнее всего в следующем судебном заседании, где будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения, Шатова будет участвовать по ВКС из столичного стационара.
15 июля Ленинский районный суд отправил Ирину Шатову под арест в СИЗО на срок до 12 сентября. Ее задержали 13 июля на чердаке здания гостиницы на Бульваре Гагарина, где она пряталась от правоохранителей.
12 июля рано утром бездомный нашел на контейнерной площадке в одном из дворов на улице Монастырской чемодан с телом 9-летнего сына Шатовой. Было возбуждено уголовное дело. Изначально после задержания женщина не признавала вину. Однако после исследования на полиграфе женщина заявила, что задушила своего ребенка. Следствием было установлено, что в ночь с 11 на 12 июля 2024 года Шатова, находясь в своей квартире в Мотовилихе, задушила шнуром для зарядки смартфона своего 9-летнего сына, после чего нанесла ему посмертные колото-резаные раны. Для того, чтобы скрыть следы преступления женщина в чемодане перевезла через весь город ночью тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе.