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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Лучшим камнерезом на фестивале в Кунгуре стал Андрей Галимзянов из Удмуртии

Стало известно, кто стал лучшим камнерезом на фестивале в Кунгуре

28 августа 2024, 04:18
Фото: Театр Оперы и Балета УР

Лучшим камнерезом на фестивале в Кунгуре стал Андрей Галимзянов из Удмуртии

Фестиваль проходил с 21 по 24 августа.
Сюжет
Кунгур

Лучшим камнерезом на фестивале «Там, где оживают камни» в Кунгуре стал заведующий скульптурным цехом Государственного театра оперы и балета Удмуртии Андрей Галимзянов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Международный фестиваль проходил с 21 по 24 августа. Галимзянов представил скульптуру «Многодетная», он назвал ее портретом своей семьи в изображении сов. «Фестиваль проходит в Год Семьи. Я и сам многодетный папа», рассказывает житель Ижевска.

Работа в камне является для него дебютной. Сам мастер считает себя профессионалом. Участниками мероприятия стали девять человек из разных концов нашей необъятной страны — Кунгур, Санкт-Петербург, Ижевск, город Мурино в Ленинградской области, Московская область. Объединило всех участников то, что они все являются выпускниками «Кунгурского художественно-промышленного колледжа.

Организаторами фестиваля является семья кунгурских мастеров выступили Ольга и Максим Шемелины.

Фото: Театр Оперы и Балета УР
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#Кунгур#Фестиваль#Скульптура#Ижевск#Мастер#Год семьи#Камнерез#Государственный театр оперы и балета Удмуртии#Многодетная#Кунгурский художественно-промышленный колледж
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