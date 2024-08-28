Стало известно, кто стал лучшим камнерезом на фестивале в Кунгуре

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Лучшим камнерезом на фестивале «Там, где оживают камни» в Кунгуре стал заведующий скульптурным цехом Государственного театра оперы и балета Удмуртии Андрей Галимзянов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Международный фестиваль проходил с 21 по 24 августа. Галимзянов представил скульптуру «Многодетная», он назвал ее портретом своей семьи в изображении сов. «Фестиваль проходит в Год Семьи. Я и сам многодетный папа», рассказывает житель Ижевска.
Работа в камне является для него дебютной. Сам мастер считает себя профессионалом. Участниками мероприятия стали девять человек из разных концов нашей необъятной страны — Кунгур, Санкт-Петербург, Ижевск, город Мурино в Ленинградской области, Московская область. Объединило всех участников то, что они все являются выпускниками «Кунгурского художественно-промышленного колледжа.
Организаторами фестиваля является семья кунгурских мастеров выступили Ольга и Максим Шемелины.