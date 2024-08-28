Стало известно, кто стал лучшим камнерезом на фестивале в Кунгуре

Работа в камне является для него дебютной. Сам мастер считает себя профессионалом. Участниками мероприятия стали девять человек из разных концов нашей необъятной страны — Кунгур, Санкт-Петербург, Ижевск, город Мурино в Ленинградской области, Московская область. Объединило всех участников то, что они все являются выпускниками «Кунгурского художественно-промышленного колледжа.



Организаторами фестиваля является семья кунгурских мастеров выступили Ольга и Максим Шемелины.