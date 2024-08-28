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Второе дело в отношение экс-ректора ПГГПУ Колесникова вернули в прокуратуру

Суд вернул в прокуратуру второе дело в отношение экс-ректора ПГГПУ Андрея Колесникова

28 августа 2024, 07:51
Фото: pspu.ru

Второе дело в отношение экс-ректора ПГГПУ Колесникова вернули в прокуратуру

Обвинительное заключение было составлено с нарушением закона.
Сюжет
ПНИПУ

Свердловский районный суд Перми вернул в прокуратуру уголовное дело в отношение экс-ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова вернули в прокуратуру. Причина в том, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Андрея Колесникова обвиняют в присвоении и растрате средств ПГГПУ в крупном размере, а также в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он несколько раз летал за границу в 2018-19 годах. При этом формально он находился на работе. В итоге руководитель вуза незаконно получил в общей сложности свыше 430 тыс. рублей. Также Колесникова обвиняют в том, что он заключил два договора добровольного медстрахования сотрудников вуза, а затем часть денег потратил на авиабилеты.

Бывший ректор вину не признает и считает дело сфабрикованным. На первом заседании суда он вместе с защитником заявлял ходатайство о возвращении дела прокурору, но тогда в его удовлетворении было отказано.

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