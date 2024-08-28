Суд вернул в прокуратуру второе дело в отношение экс-ректора ПГГПУ Андрея Колесникова

Андрея Колесникова обвиняют в присвоении и растрате средств ПГГПУ в крупном размере, а также в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он несколько раз летал за границу в 2018-19 годах. При этом формально он находился на работе. В итоге руководитель вуза незаконно получил в общей сложности свыше 430 тыс. рублей. Также Колесникова обвиняют в том, что он заключил два договора добровольного медстрахования сотрудников вуза, а затем часть денег потратил на авиабилеты.