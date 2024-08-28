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ТГ-канал Mash набрал более трёх миллионов подписчиков

ТГ-канал Mash набрал более трёх миллионов подписчиков

28 августа 2024, 16:01
Фото: 1MI
Одним из самых популярных новостных телеграм-каналов в России стал Mash. На сегодняшний день он входит в тройку лидеров по цитируемости и является лидером по охватам в категории «Новости и СМИ».

Телеграм-канал Mash входит в состав медиахолдинга News Media. Любовь своей аудитории канал заслужил оперативностью в подаче новостей, а также благодаря легкому стилю общения с подписчиками и экспертному контенту.

Максим Иксанов, гендиректор News Media, отметил, что холдинг регулярно подтверждает статус лидера на российском рынке новых медиа, а подтверждением тому является телеграмм-канал Mash, который собрал аудиторию более трёх миллионов подписчиков. Иксанов добавил, что канал является лидером по охватам постов уже несколько месяцев, а прирост аудитории за 2024 год составляет 39%. Он заявил, что это было бы невозможно без редакции канала, которая показала свой опыт, профессионализм и умение работать в команде. Генеральный директор News Media также рассказал, что новые медиа сегодня наравне с классическими СМИ формируют новостную повестку и общественное мнение.

Главный редактор Mash Евгений Новиков подчеркнул, что канал старается формировать новостную повестку так, чтобы у читателей сложилась полная картина происходящего. Он также назвал Mash фильтром, который бережет подписчиков от перегрузки информацией и экономит время прочтения новостей, публикуя лишь самые актуальные новости.

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