ТГ-канал Mash набрал более трёх миллионов подписчиков

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Телеграм-канал Mash входит в состав медиахолдинга News Media. Любовь своей аудитории канал заслужил оперативностью в подаче новостей, а также благодаря легкому стилю общения с подписчиками и экспертному контенту.
Максим Иксанов, гендиректор News Media, отметил, что холдинг регулярно подтверждает статус лидера на российском рынке новых медиа, а подтверждением тому является телеграмм-канал Mash, который собрал аудиторию более трёх миллионов подписчиков. Иксанов добавил, что канал является лидером по охватам постов уже несколько месяцев, а прирост аудитории за 2024 год составляет 39%. Он заявил, что это было бы невозможно без редакции канала, которая показала свой опыт, профессионализм и умение работать в команде. Генеральный директор News Media также рассказал, что новые медиа сегодня наравне с классическими СМИ формируют новостную повестку и общественное мнение.
Главный редактор Mash Евгений Новиков подчеркнул, что канал старается формировать новостную повестку так, чтобы у читателей сложилась полная картина происходящего. Он также назвал Mash фильтром, который бережет подписчиков от перегрузки информацией и экономит время прочтения новостей, публикуя лишь самые актуальные новости.