ТГ-канал Mash набрал более трёх миллионов подписчиков

Максим Иксанов, гендиректор News Media, отметил, что холдинг регулярно подтверждает статус лидера на российском рынке новых медиа, а подтверждением тому является телеграмм-канал Mash, который собрал аудиторию более трёх миллионов подписчиков. Иксанов добавил, что канал является лидером по охватам постов уже несколько месяцев, а прирост аудитории за 2024 год составляет 39%. Он заявил, что это было бы невозможно без редакции канала, которая показала свой опыт, профессионализм и умение работать в команде. Генеральный директор News Media также рассказал, что новые медиа сегодня наравне с классическими СМИ формируют новостную повестку и общественное мнение.