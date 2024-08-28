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Ученые обнаружили во льдах древние вирусы

Ученые обнаружили во льдах древние вирусы

28 августа 2024, 09:18
Фото: 1MI
Эксперты изучили ледяной керн, добытый в Гималаях на высоте в шесть тысяч метров. Они смогли извлечь из него вирусы, которым более сорока тысяч лет.

Лонни Томпсон, палеоклиматолог и гляциолог из Университета штата Огайо, рассказал, что керны могут таить в себе удивительные вещи, в том числе и геномы вирусов, которые существовали на Земле много лет назад. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.

Результаты экспедиции были опубликованы в журнале Nature Geoscience. Ученые рассказали о результатах анализа пробы, добытой с ледника Гулия на Тибетском плато. Исследователи обнаружили 1705 геномов вирусов. Данный результат почти в пятьдесят раз превышает ранее известные данные о вирусах, обнаруженных в ледниках.

Отмечается, что обнаруженные учеными вирусы не опасны для человека, животных или растений и воздействуют только на бактерии и археи. Ученые поясняют, что микроорганизмы имели большое значение для экологии того времени. Они даже оказывали влияние на эволюцию. Вирусы участвовали в формировании метаболизма экосистемы, регулируя поглощение и выделение различных соединений.

Ученые извлекли ДНК вирусов из девяти слоев керна, которые соответствуют определенному климатическому периоду. Самой старой пробе более 41 тысячи лет. С помощью метагеномного анализа позволил исследователям выделить штаммы вирусов и понять, как они менялись с изменением климатических условий.

Авторы исследования выяснили, что во время холодных периодов вирусные сообщества были похожи, а вот в тёплые климатические периоды появлялись уникальные смеси видов вирусов. Самая разнообразная коллекция была обнаружена в слое, который относится к периоду около 11,5 тыс. лет назад.

Ученые отмечают, что большинство обнаруженных вирусов уникальны для ледника Гулия и больше нигде на планете не встречаются.

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