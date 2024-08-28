Ученые обнаружили во льдах древние вирусы

Отмечается, что обнаруженные учеными вирусы не опасны для человека, животных или растений и воздействуют только на бактерии и археи. Ученые поясняют, что микроорганизмы имели большое значение для экологии того времени. Они даже оказывали влияние на эволюцию. Вирусы участвовали в формировании метаболизма экосистемы, регулируя поглощение и выделение различных соединений.