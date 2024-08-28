Ученые обнаружили во льдах древние вирусы

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Лонни Томпсон, палеоклиматолог и гляциолог из Университета штата Огайо, рассказал, что керны могут таить в себе удивительные вещи, в том числе и геномы вирусов, которые существовали на Земле много лет назад. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Результаты экспедиции были опубликованы в журнале Nature Geoscience. Ученые рассказали о результатах анализа пробы, добытой с ледника Гулия на Тибетском плато. Исследователи обнаружили 1705 геномов вирусов. Данный результат почти в пятьдесят раз превышает ранее известные данные о вирусах, обнаруженных в ледниках.
Отмечается, что обнаруженные учеными вирусы не опасны для человека, животных или растений и воздействуют только на бактерии и археи. Ученые поясняют, что микроорганизмы имели большое значение для экологии того времени. Они даже оказывали влияние на эволюцию. Вирусы участвовали в формировании метаболизма экосистемы, регулируя поглощение и выделение различных соединений.
Ученые извлекли ДНК вирусов из девяти слоев керна, которые соответствуют определенному климатическому периоду. Самой старой пробе более 41 тысячи лет. С помощью метагеномного анализа позволил исследователям выделить штаммы вирусов и понять, как они менялись с изменением климатических условий.
Авторы исследования выяснили, что во время холодных периодов вирусные сообщества были похожи, а вот в тёплые климатические периоды появлялись уникальные смеси видов вирусов. Самая разнообразная коллекция была обнаружена в слое, который относится к периоду около 11,5 тыс. лет назад.
Ученые отмечают, что большинство обнаруженных вирусов уникальны для ледника Гулия и больше нигде на планете не встречаются.