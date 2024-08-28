В ходе ДТП с мотоциклом в Прикамье погибли два человека

Не справившись с управлением, мужчина совершил выезд на встречную полосу дороги и врезался в мотоцикл «Иж-Юпитер» под управлением 18-летнего юноши. В ходе аварии водитель мотоцикла и его 19-летний пассажир были травмированы. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью, и молодые люди скончались.