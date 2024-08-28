В ходе ДТП с мотоциклом в Прикамье погибли два человека

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Published Сегодня, 08:34
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В ходе ДТП в Прикамье погибли водитель мотоцикла и его пассажир. Причиной тому стало нарушение правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе краевой госавтоинспекции.
Как указывает ведомство, 27 августа около 21:00 на дороге Нытва-Григорьевское-Ильинский в направлении станции «Григорьевская» двигался автомобиль «ВАЗ-21053» под управлением 29-летнего жителя села Григорьевского. Предварительно установлено, что на 41 км автодороги по неустановленной причине мужчина не выбрал скорость обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.
Не справившись с управлением, мужчина совершил выезд на встречную полосу дороги и врезался в мотоцикл «Иж-Юпитер» под управлением 18-летнего юноши. В ходе аварии водитель мотоцикла и его 19-летний пассажир были травмированы. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью, и молодые люди скончались.
Проводится проверка.