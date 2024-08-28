properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Два человека погибли в автоаварии с мотоциклом на дороге в Прикамье

В ходе ДТП с мотоциклом в Прикамье погибли два человека

28 августа 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney

Два человека погибли в автоаварии с мотоциклом на дороге в Прикамье

По факту инцидента идет проверка.
Сюжет
Дтп

В ходе ДТП в Прикамье погибли водитель мотоцикла и его пассажир. Причиной тому стало нарушение правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе краевой госавтоинспекции.

Как указывает ведомство, 27 августа около 21:00 на дороге Нытва-Григорьевское-Ильинский в направлении станции «Григорьевская» двигался автомобиль «ВАЗ-21053» под управлением 29-летнего жителя села Григорьевского. Предварительно установлено, что на 41 км автодороги по неустановленной причине мужчина не выбрал скорость обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

Не справившись с управлением, мужчина совершил выезд на встречную полосу дороги и врезался в мотоцикл «Иж-Юпитер» под управлением 18-летнего юноши. В ходе аварии водитель мотоцикла и его 19-летний пассажир были травмированы. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью, и молодые люди скончались.

Проводится проверка.

Читайте также:
В Прикамье в ходе ДТП с коровой погиб 19-летний юношаВ Прикамье в ходе ДТП на автодороге М-7 скончался пассажир иномаркиВ Прикамье в ходе ДТП с КамАЗом погиб 81-летний мужчина
#Дтп#Авария#Прикамье#Госавтоинспекция#Погибшие#Нарушение правил
Подпишитесь
Кировскую область впервые атаковали БПЛА
Сегодня, 09:29
Перевозчик отсудил убытки у аэропорта Перми после инцидента с турецким Boeing
Сегодня, 05:13
Суд вернул в прокуратуру второе дело в отношение экс-ректора ПГГПУ Андрея Колесникова
Сегодня, 07:51
В Перми молодой маме двойни срочно нужны доноры
Сегодня, 05:30
Прикамье 28 августа окатят сильный ливень и крупный град
Сегодня, 05:31
Стало известно, кто стал лучшим камнерезом на фестивале в Кунгуре
Сегодня, 04:18