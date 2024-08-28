В Перми молодой маме двойни срочно нужны доноры

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Молодой маме двойняшек Оксане Калининой срочно нужна помощь пермяков. У девушки онкология, и ей необходимо переливание крови.
«У Оксаны была обширная лимфома горла, сейчас поставили рак крови», — цитирует «КП-Пермь» супруга Оксаны Ивана Калинина. Девушке нужна кровь первой группы любого резуса, но если у вас группа не подходит, все-равно можно сдать — биоматериал обменяют на необходимый для мамы двойняшек.
Желающие стать донорами для Оксаны могут обратиться на Пермскую краевую станцию переливания крови на ул. Лебедева, 54, можно без записи. При сдаче крови обязательно нужно сказать, для кого она.