В Перми вдвое сократилось количество автопатрулей, контролирующих платную парковку

Как сообщалось ранее, в Перми с этого года работают два пеших патруля, которые имеют право открывать закрытые посторонними предметами номера машин в зоне платной парковки. В Перми за первое полугодие было выписано 50 тысяч штрафов за неоплаченную парковку на общую сумму 69 млн рублей. С февраля по июнь 2024 года на пермских платных парковках было выявлено более 5 тысяч автомобилей с закрытыми регистрационными знаками.