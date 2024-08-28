В Перми вдвое сократилось количество автопатрулей, контролирующих платную парковку

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В Перми количество автопатрулей, контролирующих зону платной парковки, сократилось до двух. Ранее в города работало четыре машины с комплексом контроля парковки «Паркрайт», сообщает ИА «Текст».
Одновременно почти в два раза увеличилось количества фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки, отмечает издание. В этом году таких комплексов в городе будет 39. На сегодняшний день в зону платной парковки входит почти 11 тысяч машиномест.
Как сообщалось ранее, в Перми с этого года работают два пеших патруля, которые имеют право открывать закрытые посторонними предметами номера машин в зоне платной парковки. В Перми за первое полугодие было выписано 50 тысяч штрафов за неоплаченную парковку на общую сумму 69 млн рублей. С февраля по июнь 2024 года на пермских платных парковках было выявлено более 5 тысяч автомобилей с закрытыми регистрационными знаками.