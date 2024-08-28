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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В Перми число автопатрулей на парковках сократилось до двух

В Перми вдвое сократилось количество автопатрулей, контролирующих платную парковку

28 августа 2024, 04:29
Фото: properm.ru

В Перми число автопатрулей на парковках сократилось до двух

И почти в два раза выросло число комплексов фото- видеофиксации

В Перми количество автопатрулей, контролирующих зону платной парковки, сократилось до двух. Ранее в города работало четыре машины с комплексом контроля парковки «Паркрайт», сообщает ИА «Текст».

Одновременно почти в два раза увеличилось количества фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки, отмечает издание. В этом году таких комплексов в городе будет 39. На сегодняшний день в зону платной парковки входит почти 11 тысяч машиномест.

Как сообщалось ранее, в Перми с этого года работают два пеших патруля, которые имеют право открывать закрытые посторонними предметами номера машин в зоне платной парковки. В Перми за первое полугодие было выписано 50 тысяч штрафов за неоплаченную парковку на общую сумму 69 млн рублей. С февраля по июнь 2024 года на пермских платных парковках было выявлено более 5 тысяч автомобилей с закрытыми регистрационными знаками.

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#Пермская езда#Пермь#Парковки#Платные парковки#Парковка
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