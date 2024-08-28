В Перми жильцы дома боятся остаться без отопления. Горячую воду отключили еще 8 июля

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
В жилом многоквартирном доме по адресу Бульвар Гагарина, 44 с 8 июля нет горячей воды. По словам представителя ТСЖ Николая Зайцева, они всерьез опасаются, что зимой останутся без тепла, ведь авария произошла на бесхозяйных и никому не переданных сетях.
ТСЖ «Бульвар Гагарина, 44» направило заявления в администрацию Перми, в прокуратуру, в ПАО «Т Плюс», так как горячей воды нет, а в доме много пожилых людей и маленьких детей. Кроме того, представители ТСЖ беспокоятся, что зиму встретят без отопления. «Ну это та же самая труба, — говорит Николай Зайцев, — Ее прорвало, никто ее не ремонтирует, мы ходили, смотрели, работ не ведется. Что будет зимой? Ведь мы все понимаем, раз трубу прорвало, то это не последний раз, ее надо ремонтировать, менять надо». Администрация Перми и прокуратура на запрос жителей пока не ответили.
По информации ПАО «Т Плюс», дефект на тепловой сети, ставший причиной отсутствия горячей воды, был обнаружен на бесхозяйных сетях. Данные сети не обслуживаются ПАО «Т Плюс» и не стоят у компании на балансе. Экстренные ремонтные работы на бесхозяйных трубопроводах сотрудники Пермских тепловых сетей проводят только по официальному обращению, направленному в энергокомпанию администрацией города Перми.
Бесхозяйными инженерными сетями называют сети, которые не состоят на балансе ни у УК, ни у РСО и не входят в состав общедомового имущества. порядок дальнейших действий таков: сеть передаётся в муниципальную собственность, в свою очередь орган местного самоуправления определяет РСО, которая будет отвечать за выявленную инженерную сеть. До приёмки бесхозяйной сети в муниципальную собственность нестандартные ситуации разрешаются за счёт муниципального бюджета.
Возможные причины:
В соответствии с нормами действующего законодательства, администрация Перми является единственным уполномоченным органом для постановки бесхозяйных тепловых сетей на учет и передачи на обслуживание теплоснабжающей организации. Начать полноценный ремонт и обслуживание таких участков можно будет только после завершения муниципалитетом всех юридических процедур.