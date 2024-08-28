В Перми жильцы дома боятся остаться без отопления. Горячую воду отключили еще 8 июля

ТСЖ «Бульвар Гагарина, 44» направило заявления в администрацию Перми, в прокуратуру, в ПАО «Т Плюс», так как горячей воды нет, а в доме много пожилых людей и маленьких детей. Кроме того, представители ТСЖ беспокоятся, что зиму встретят без отопления. «Ну это та же самая труба, — говорит Николай Зайцев, — Ее прорвало, никто ее не ремонтирует, мы ходили, смотрели, работ не ведется. Что будет зимой? Ведь мы все понимаем, раз трубу прорвало, то это не последний раз, ее надо ремонтировать, менять надо». Администрация Перми и прокуратура на запрос жителей пока не ответили.