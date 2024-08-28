В Прикамье говяжьи пельмени готовили из свинины

Со 2 по 8 августа 2024 года уполномоченное лицо предпринимателя ввело в оборот 500,3 кг пельменей из говядины, где в производственной транзакции в качестве сырья использовалось 188,8 кг охлажденной говядины и 218,8 кг охлажденной свинины, что не соответствует типу произведенной продукции. «Это не дает возможности обеспечения прослеживаемости сырья при производстве данной продукции, не позволяет подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест его выхода», — отмечают в Россельхознадзоре.