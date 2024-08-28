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В Пермском крае выявлены нарушения в производстве 500 килограммов пельменей

В Прикамье говяжьи пельмени готовили из свинины

28 августа 2024, 15:01
Фото: 1MI

В Пермском крае выявлены нарушения в производстве 500 килограммов пельменей

Произвели подозрительные полуфабрикаты в Нытвенском округе

Главу фермерского хозяйства из Нытвенского округа уличили в производстве подозрительной мясной продукции. 22 августа нарушения были выявлены специалистами Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга системы «Меркурий» установлены факты производства полуфабрикатов из говядины с использованием свинины ИП Татьяной Пелявиной, осуществляющей деятельность по производству и реализации мясной продукции в поселке Чайковский Нытвенского городского округа.

Со 2 по 8 августа 2024 года уполномоченное лицо предпринимателя ввело в оборот 500,3 кг пельменей из говядины, где в производственной транзакции в качестве сырья использовалось 188,8 кг охлажденной говядины и 218,8 кг охлажденной свинины, что не соответствует типу произведенной продукции. «Это не дает возможности обеспечения прослеживаемости сырья при производстве данной продукции, не позволяет подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест его выхода», — отмечают в Россельхознадзоре.

Пельмени были реализованы в магазины предпринимателя, расположенные в Нытвенском городском округе, для дальнейшей реализации конечному потребителю.

Выявленные факты свидетельствуют о нарушении ветеринарных норм и правил. Управлением предпринимателю направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства, уполномоченному лицу направлено предупреждение в ФГИС ВетИС «Паспорт».

В августе производитель молочной продукции «Ильинская коровка» уличен в нарушении ветеринарного законодательства при производстве сливочного масла и обезжиренного молока. Нарушения выявлены при проверке системы ФГИС «ВетИС» компонента «Меркурий», проведенной специалистами Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

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#Экономика#Россельхознадзор#Продукты питания
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