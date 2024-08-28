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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

В Прикамье 29 августа в прямом эфире пройдет краевое родительское собрание

В Прикамье в прямом эфире пройдет краевое родительское собрание

28 августа 2024, 09:03
Фото: properm.ru

В Прикамье 29 августа в прямом эфире пройдет краевое родительское собрание

Мероприятие организует ЦУР Пермского края.
Сюжет
Школы

В Пермском крае 29 августа в режиме прямой трансляции состоится региональное родительское собрание с министром образования и науки Прикамья Раисой Кассиной. Организатором мероприятия выступит Центр управления регионом (ЦУР), сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В прямом эфире Раиса Кассина расскажет родителям о подготовке школ к новому учебному году и изменениях в системе образования. Также в рамках собрания будут даны ответы на вопросы жителей региона.

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#Пермский край#Школы#Прикамье#Учебный год#Прямая трансляция#Министр образования#Родительское собрание#ЦУР
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