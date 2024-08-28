В Прикамье в прямом эфире пройдет краевое родительское собрание

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Пермском крае 29 августа в режиме прямой трансляции состоится региональное родительское собрание с министром образования и науки Прикамья Раисой Кассиной. Организатором мероприятия выступит Центр управления регионом (ЦУР), сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В прямом эфире Раиса Кассина расскажет родителям о подготовке школ к новому учебному году и изменениях в системе образования. Также в рамках собрания будут даны ответы на вопросы жителей региона.