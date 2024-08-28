В шести пермских школах продолжится эксперимент по сокращению срока начального звена

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В новом учебном году в шести пермских школах будет продолжен проект «Эффективная начальная школа». Речь идет о гимназии № 10, лицее № 4, школах № 22, № 55, № 76, школе Агробизнестехнологий, сообщает ИА «Текст».
В рамках этого проекта дети проходят программу начальной школы за три года вместо четырех. Если ученик успешно справляется с освоением программы в ускоренном режиме, то за первый год он фактически проходит программу 1-го и 2-го класса. Третий и четвертый классы уже ничем не отличаются от программы в большинстве школ города.
В департаменте образования администрации Перми сообщили изданию, что с 1 сентября в этих школах откроются 14 классов (шесть первых классов, шесть третьих классов, два четвертых класса).
В 2023-2024 учебном году в проекте «Эффективная начальная школа» приняли участие 9 классов 6 пермских школ. Общий охват проекта составил 199 детей. В 2024-2025 учебном году все классы также продолжат участие в проекте.
Как отмечают в департаменте, впервые в 2024 году в гимназии № 10 завершил обучение по программе начального общего образования класс-участник проекта. Наряду со всеми выпускниками начальной школы учащиеся данного класса выполнили выпускные проверочные работы, результаты которых показали 100% качество обучения. Все ученики успешно освоили программу и закончили учебный год с отметками «хорошо» и «отлично».
Из особенностей «экспериментальной» начальной школы называют то, что при трехлетнем обучении иностранный язык у детей начнется на первом году обучения, и домашние задания — тоже. В то время как в обычных классах домашних заданий на первом году обучения нет, а иностранный язык учат только со второго года учебы, во втором классе. Если в обычной «началке» обязательная нагрузка составляет 21 час, то в ускоренной — 23 часа.
Модель четырёхлетней начальной школы является основной в России с 2001 года. Но для большинства людей, учившихся в 1990-х годах, последним начальным классом был 3-й. Во второй половине 1980-х началка занимала четыре года, а у поколения школьников 1970-х было три начальных класса.
В 10-х классах пермских школ остаются более 500 свободных мест. Родители могут подать документы на зачисление ребенка в любую школу через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или по почте, сообщают в администрации Перми.