В шести пермских школах продолжится эксперимент по сокращению срока начального звена

Из особенностей «экспериментальной» начальной школы называют то, что при трехлетнем обучении иностранный язык у детей начнется на первом году обучения, и домашние задания — тоже. В то время как в обычных классах домашних заданий на первом году обучения нет, а иностранный язык учат только со второго года учебы, во втором классе. Если в обычной «началке» обязательная нагрузка составляет 21 час, то в ускоренной — 23 часа.