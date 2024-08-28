Ветеринар высказалась о необходимости смены корма для собак осенью

Чичкова утверждает, что собаки нуждаются в определённом наборе белков и питательных веществ, но этот набор не зависит от сезона.



«Это всего лишь маркетинговый ход. В качественных кормах для собак есть все необходимые витамины и микроэлементы, и производители учитывают круглогодичное питание при их создании. Поэтому менять рацион от сезона к сезону нет необходимости», — сказала Чичкова корреспонденту REGIONS.



Ветеринар также подчеркнула, что осенью владельцам собак следует обращать внимание на набор веса питомца. При необходимости можно изменить количество корма или частоту приёмов пищи, чтобы избежать ожирения.