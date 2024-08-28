properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа, 12:29

Published 28 августа, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Ветеринар высказалась о необходимости смены корма для собак осенью

28 августа 2024, 12:29
Осенью в интернете появляется реклама сезонных кормов для собак, а эксперты советуют пересмотреть рацион питомцев. Корреспондент обратился к главному ветеринару подмосковного центра реабилитации животных «Юна» Елизавете Чичковой, чтобы узнать, действительно ли собакам нужно разное питание.

Чичкова утверждает, что собаки нуждаются в определённом наборе белков и питательных веществ, но этот набор не зависит от сезона.

«Это всего лишь маркетинговый ход. В качественных кормах для собак есть все необходимые витамины и микроэлементы, и производители учитывают круглогодичное питание при их создании. Поэтому менять рацион от сезона к сезону нет необходимости», — сказала Чичкова корреспонденту REGIONS.

Ветеринар также подчеркнула, что осенью владельцам собак следует обращать внимание на набор веса питомца. При необходимости можно изменить количество корма или частоту приёмов пищи, чтобы избежать ожирения.

Подпишитесь
«Телта» проиграла иск основному заказчику средств связи для Минобороны
Сегодня, 11:46
Маленький сын убитой сожителем чусовлянки находится в безопасности
Сегодня, 10:22
«Мир более хрупкий, чем может показаться». Пермские эксперты — о будущем Telegram
Сегодня, 12:22
Пермский гонщик стал трехкратным чемпионом России по автокроссу
Сегодня, 12:05
После публикации Properm.ru власти Кудымкара передумали закрывать бассейн на ремонт
Сегодня, 08:04
В Перми будут судить еще одного поставщика контрафактных медицинских халатов
Сегодня, 10:00