Замминистра экономического развития и инвестиций Прикамья стал Сергей Пашкин

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Бывший начальники Пермской таможни (2017–2020 гг.) Сергей Пашкин назначен заместителем министра экономического развития и инвестиций Пермского края. Информация об этом появилась на сайте регионального ведомства.
На новой должности Сергей Пашкин будет курировать внешнеэкономическую деятельность министерства. К своим обязанностям он приступил 19 августа. Сообщается, что Пашкин окончил Нижегородскую академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция». В 1998 году устроился на работу в Пермскую таможню, где занимался вопросами валютного и таможенного контроля, после чего возглавил таможню.
Экс-начальник Пермской таможни руководил также Минераловодской таможней. На службе в таможенных органах Сергей Пашкин был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и наградами и знаками отличия ФТС России.