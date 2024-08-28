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Published Сегодня, 03:23

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Updated Сегодня, 03:25

Экс-глава Пермской таможни назначен замминистра экономического развития

Замминистра экономического развития и инвестиций Прикамья стал Сергей Пашкин

28 августа 2024, 03:23
Фото: Google maps

Экс-глава Пермской таможни назначен замминистра экономического развития

К своим обязанностям он приступил на прошлой неделе.

Бывший начальники Пермской таможни (2017–2020 гг.) Сергей Пашкин назначен заместителем министра экономического развития и инвестиций Пермского края. Информация об этом появилась на сайте регионального ведомства.

На новой должности Сергей Пашкин будет курировать внешнеэкономическую деятельность министерства. К своим обязанностям он приступил 19 августа. Сообщается, что Пашкин окончил Нижегородскую академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция». В 1998 году устроился на работу в Пермскую таможню, где занимался вопросами валютного и таможенного контроля, после чего возглавил таможню.

Экс-начальник Пермской таможни руководил также Минераловодской таможней. На службе в таможенных органах Сергей Пашкин был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и наградами и знаками отличия ФТС России.

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#Пермский край#Таможня#Медаль#Министерство экономического развития#Юриспруденция#Экономическое развитие#Сергей Пашкин#Внешнеэкономическая деятельность#Таможенный контроль#Нижегородская академия МВД#Валютный контроль
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