Замминистра экономического развития и инвестиций Прикамья стал Сергей Пашкин

На новой должности Сергей Пашкин будет курировать внешнеэкономическую деятельность министерства. К своим обязанностям он приступил 19 августа. Сообщается, что Пашкин окончил Нижегородскую академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция». В 1998 году устроился на работу в Пермскую таможню, где занимался вопросами валютного и таможенного контроля, после чего возглавил таможню.