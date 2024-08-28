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Должник-двойник из Петербурга восстановила свои права в Перми

Жительницу Петербурга спутали с должницей из Лысьвы и она не смогла выехать из России

28 августа 2024, 16:15
Фото: 1MI

Должник-двойник из Петербурга восстановила свои права в Перми

За ошибку наказания понесли четыре сотрудника ГУ ФССП России по Пермскому краю

Прокуратурой Пермского края проведена проверка доводов обращения жительницы Санкт-Петербурге. Её ошибочно идентифицировали в качестве должника по исполнительному производству, сообщает пресс-служба ведомства.

Судебными приставами-исполнителями территориального отдела ГУ ФССП России по Пермскому краю в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении должницы, проживающей в Лысьве, в постановлении о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации указаны идентификационные сведения гражданки, проживающей в Санкт-Петербурге.

По результатам проверки руководителю ГУ ФССП России по Пермскому краю внесено представление, которое удовлетворено. Четыре сотрудника ведомства привлечены к дисциплинарной ответственности. Благодаря оперативному взаимодействию прокуратуры края с региональным управлением ФССП России по Пермскому краю удалось добиться восстановления прав заявителя в день ее обращения.

За первые шесть месяцев года Специализированный отдел судебных приставов по Пермскому краю ГМУ ФССП России перечислил в бюджет РФ более 435 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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