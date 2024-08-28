Жительницу Петербурга спутали с должницей из Лысьвы и она не смогла выехать из России

Судебными приставами-исполнителями территориального отдела ГУ ФССП России по Пермскому краю в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении должницы, проживающей в Лысьве, в постановлении о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации указаны идентификационные сведения гражданки, проживающей в Санкт-Петербурге.