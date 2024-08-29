Для нового автобусного маршрута №79 В Перми нашли подрядчика за 25,7 млн

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Для нового автобусного маршрута в Перми №79 «М\р Новый Крым — М\р Железнодорожный» нашли подрядчика. Им оказался ООО «Транзит». Сумма контракта составила 25,7 млн рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок. На нее обратило внимание издание «Новый Компанъон».
Как отметили в мэрии Перми, маршрут соединит жителей ул. Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, а также ул. Буксирная и Сокольская. Его обеспечат шестью автобусами малого класса.
Автобус №79 ввели для замены маршрутных «тэшек», которые прекратят работу ввиду окончания срока действия контрактов. Ранее часть маршруток заменили автобусом №31 «Комсомольская площадь — Липовая гора». Оба автобуса начнут свое движение с 1 сентября. Пассажиры смогут оплачивать проезд не только с помощью банковских карт и наличных, но и по проездному.
Контракт на обслуживание маршрута №31 заключен с индивидуальным предпринимателем Денисом Мироновым. Перевозчик ООО «Транзит» обслуживает еще три муниципальных маршрута: №66 «М\р Налимиха — ул. Светлогорская», №7т «М\р Н.Крым — Центральный рынок» и маршрут №8т «М\р Новый Крым — Пермский педагогический колледж».