Для нового автобусного маршрута №79 В Перми нашли подрядчика за 25,7 млн

Автобус №79 ввели для замены маршрутных «тэшек», которые прекратят работу ввиду окончания срока действия контрактов. Ранее часть маршруток заменили автобусом №31 «Комсомольская площадь — Липовая гора». Оба автобуса начнут свое движение с 1 сентября. Пассажиры смогут оплачивать проезд не только с помощью банковских карт и наличных, но и по проездному.