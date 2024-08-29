«Единая Россия» оказала поддержку при подготовке к школе 240 тысячам детей

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:39
Кроме этого, партия обеспечила контроль за ходом строительства и капитального ремонта школ. Этим занимались депутаты и представители общественности. Такой подход позволил завершить работы без задержек.
На заседании всероссийского штаба «Единой России» и Министерства просвещения Российской Федерации были представлены результаты акции «Собери ребенка в школу». Спикеры также сообщили о готовности объектов к началу нового учебного года, пишет mkset.ru.
По мнению временно исполняющего обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, с момента начала реализации программы капитального ремонта, осуществляемой с 2022 года «Единой Россией» совместно с Минпросвещения, к началу учебного года будут сданы почти 4,5 тыс. школ по всей стране, из которых 406 — в текущем году.
Наиболее успешное выполнение программы отмечается в Пензенской и Рязанской областях, а также в республиках Калмыкия и Мордовия. Также среди лидеров по реализации программы оказались Марий Эл и Татарстан.
Якушев отметил, что распоряжение президента России о строительстве 1300 новых школ будет выполнено досрочно.
В число регионов, где успешно реализуется программа капитального ремонта, вошли: Ямал, Татарстан, Санкт-Петербург, Пензенская, Волгоградская, Ростовская области и ряд других субъектов.
Ежегодная акция «Собери ребенка в школу», организуемая ЕР, направлена на помощь в подготовке к учебному году детям из малообеспеченных и многодетных семей. В текущем году школьные комплекты от «Единой России» получили более двухсот сорока тысяч детей, в том числе шестьдесят три тысячи школьников из новых регионов.
К началу учебного года при участии депутатов и активистов «Единой России» было подготовлено порядка 5500 школ. В акции партии «Родительская приемка» приняли участие свыше тринадцати тысяч родителей.
Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов отметил, что благодаря контролю партии были отремонтированы более 1000 школ. Работы в рамках программы капремонта выполняются с опережением срока.
Кравцов подчеркнул, что партия «Единая Россия» стала инициатором внедрения единых федеральных стандартов во всех российских школах. Как сообщается на сайте «Единой России» ER.RU, в текущем учебном году в школьную программу вернутся такие учебные дисциплины, как «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины».
В своем обращении к депутатам-единороссам в регионах глава Минпросвещения России отметил развитие системы патриотического воспитания. Он напомнил о внедрении торжественного подъема флага и исполнения государственного гимна в начале учебной недели. В школьный план был добавлен предмет «Разговоры о важном». Начиная с шестого класса проводится профориентационная работа с учащимися. Кроме этого, в программу включены уроки «Россия — мои горизонты».
«В Пермском крае в 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию 5 объектов на 4 475 учебных мест. Три новых школы появятся в сельских населенных пунктах региона и два образовательных учреждения в городе Перми. Из федерального бюджета на эти цели предусмотрено более 616 млн рублей. На данный момент введена в эксплуатацию школа на 825 мест в селе Култаево. На остальных объектах работы продолжаются.
Также в 2024 году проводился капитальный ремонт 10 общеобразовательных школ. Шесть объектов будут сданы до конца текущего года, остальные — в 2025. Средства федерального бюджета составляют 638 млн рублей.
Работы на всех объектах контролировались депутатским корпусом «Единой России» совместно с родителями, педагогическим сообществом, представителями исполнительной власти, подрядчиков и общественности.
С середины июля был объявлен старт акции «Собери ребенка в школу!». На данный момент школьными наборами обеспечено 1 365 учащихся, из них порядка 400 — это дети участников СВО. Первоклассникам города-побратима Северодонецка пермяки отправили более 300 наборов с канцелярскими товарами.
Буквально на днях военнослужащие из Березников передали «Наборы первоклассников» и спортинвентарь от Пермского края в Чулаковскую школу Херсонской области, которые реготделение доставило пермским бойцам в начале августа.
Сбор продолжается. Сейчас формируем школьные наборы для школьников Курской области. 27 августа в Курск направлен очередной гуманитарный конвой из Пермского края. В составе груза в том числе школьные принадлежности, обувь, одежда, рюкзаки, географические карты», — прокомментировал Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии.