«Единая Россия» оказала поддержку при подготовке к школе 240 тысячам детей

«В Пермском крае в 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию 5 объектов на 4 475 учебных мест. Три новых школы появятся в сельских населенных пунктах региона и два образовательных учреждения в городе Перми. Из федерального бюджета на эти цели предусмотрено более 616 млн рублей. На данный момент введена в эксплуатацию школа на 825 мест в селе Култаево. На остальных объектах работы продолжаются.