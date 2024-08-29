Эдуард Соснин рассказал Дмитрию Махонину о сделанном за год на посту мэра

До конца этого года завершится строительство школ по ул. Целинной и Ветлужской, что даст 1750 новых мест для учащихся, в двух школах появятся спортивные залы. В 2025–2027 годах будет построено еще четыре школы на 4000 мест и спортивный зал. Кроме этого, в текущем году завершится реконструкция ДЮЦ «Здоровье». За три года текущим и капитальным ремонтом будет отремонтировано 151 здание образовательных учреждений.