Эдуард Соснин рассказал Дмитрию Махонину о сделанном за год на посту мэра

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Глава Перми Эдуард Соснин рассказал губернатору Прикамья Дмитрию Махонину в ходе состоявшейся рабочей встречи, какие позитивные изменения произошли в сфере благоустройства, строительства и обновления соцобъектов в городе за минувший год. Также были представлены два новых городских проекта — «Пермь в порядке» и «Зеленая Пермь», сообщает пресс-служба администрации Перми.
В ходе встречи Эдуард Соснин отметил, что за год была проведена большая работа по определению бюджетной политики. В декабре 2023 года был утвержден городской бюджет. Доходы в 2024 году запланированы в объеме 50,7 млрд рублей, расходы — около 50,4 млрд рублей. Более 50% расходов направлены на образование, культуру, спорт, молодежную политику и социальную поддержку жителей. В бюджете предусмотрены средства на содержание объектов, построенных к 300-летию города, строительство муниципальных домов, ремонт остановочных павильонов, обустройство контейнерных площадок нового образца, благоустройство общественных пространств.
По результатам исполнения бюджета за восемь месяцев объем доходов бюджета в 2024 году вырос на 4,4 млрд рублей к первоначально запланированному, в том числе за счет роста собственных доходов (налоговых и неналоговых) на 3,5 млрд рублей. Общий объем доходов бюджета в 2025–2026 годах вырос соответственно на 3,5 и 2,9 млрд рублей. Дополнительные средства направлены на строительство нового корпуса Инженерной школы, ремонт кровли 10 зданий дошкольных образовательных учреждений, проведение ремонтных работ по восстановлению бассейнов в трех детских садах.
На содержание и ремонт улично-дорожной сети дополнительно выделено более 2 млрд рублей в течение ближайшей трехлетки. Увеличено финансирование на расселение жителей Перми из аварийного жилья, также на обустройство дворов в 2024 году дополнительно направят 62,1 млн рублей. Будут продолжены работы по архитектурной подсветке зданий — за три года на эти цели из городского и краевого бюджета планируется выделить 325 млн рублей, будет оборудовано 93 здания.
В рамках нового бюджета предусмотрено благоустройство скверов в разных районах города. Из крупных объектов можно выделить благоустройство территории у Мотовилихинского пруда, парк культуры и отдыха «Балатово» и парк «Счастье есть» в Кировском районе. Увеличено финансирование и на содержание объектов озеленения.
В ближайшие три года планируется построить более 135 км сетей наружного освещения, не менее важным направлением станет замена светильников на энергосберегающие — к 2027 году их доля достигнет 60%.
В ближайшие годы в дополнение к уже имеющимся 55 «умным остановкам» будет установлено 85 остановочных павильонов, оснащенных цифровыми сервисами. Первая партия уже установлена на улице Героев Хасана, всего в этом году запланировано установить 43 новых павильона.
В 2024 году запланировано расселить 29,4 тысяч кв. метров аварийного жилищного фонда, в том числе в рамках в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», а в рамках региональной адресной программы на 2025–2030 годы еще 138 тысяч кв. метров.
До конца этого года завершится строительство школ по ул. Целинной и Ветлужской, что даст 1750 новых мест для учащихся, в двух школах появятся спортивные залы. В 2025–2027 годах будет построено еще четыре школы на 4000 мест и спортивный зал. Кроме этого, в текущем году завершится реконструкция ДЮЦ «Здоровье». За три года текущим и капитальным ремонтом будет отремонтировано 151 здание образовательных учреждений.
Дмитрий Махонин подчеркнул, что в числе текущих задач у муниципалитета — подготовка учреждений образования к 1 сентября, а также завершение необходимых мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду.
Кроме того, в ходе встречи глава Перми презентовал сразу два новых городских проекта. Проект #ПермьЗеленая направлен на улучшение экологической обстановки в городе через озеленение, создание и поддержание зеленых зон, благоустройство парков и скверов Перми, а также повышение экологической культуры среди населения.
Второй проект — «Пермь в порядке» — охватывает широкий спектр инициатив и мероприятий, направленных на улучшение городской среды, повышение качества жизни и формирование позитивного имиджа города.
Напомним, ровно год назад, 28 августа 2023 года, в городском Дворце молодёжи прошла церемония официального вступления Эдуарда Соснина в должность главы Перми.