«Ходим по кругу». Прокуратура не может заставить власти исполнить решение суда

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Пермская транспортная прокуратура подала исковое заявление «о разработке проекта строительства, определении сроков и источников финансирования строительства наземного пешеходного перехода на железнодорожной станции Мулянка». Дело будет рассматривать судья Пермского районного суда Ольга Штенцова. Предварительное заседание назначено на 4 сентября 2024 года. В качестве ответчиков привлечены администрация Пермского муниципального округа и ОАО «Российские железные дороги».
Как указано на сайте суда, Пермская транспортная прокуратура действует в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, в данном случае — жителей поселка Мулянка, а также пассажиров поездов, приезжающих и уезжающих с Мулянки.
Что это значит? И почему понадобился новый иск, несмотря на то, что есть уже два (!) давно вступивших в законную силу решения суда? Есть требования прокуратуры, есть петиции, просьбы, собранные подписи жителей поселка. И вообще вся эта история длится с 2019 года, а сейчас пошла на новый круг.
Сначала было решение суда о том, что РЖД строить переход не обязаны, это ответственность местных органов власти. В 2021 году жители Мулянки и транспортная прокуратура выиграли суд у властей Пермского района и Лобановского сельского поселения. А вот тут некоторая казуистика, которой не преминули воспользоваться сначала руководители Лобановского сельского поселения, а потом руководители Пермского муниципального округа.
Цитируем решение суда: «Возложить на администрацию Лобановского сельского поселения обязанность разработать программу Лобановского сельского поселения для реализации мероприятия, предусмотренного подп. 8 п. 2 раздела 3.3 Генерального плана муниципального образования „Лобановское сельское поселение“ в части строительства наземного пешеходного перехода в районе железнодорожной станции Мулянка в течение 1 года со дня вступления решения в законную силу».
Власти Лобановского поселения сначала попытались принять новый Генплан без ж/д перехода, не получилось. После внесли в программу развития инфраструктуры Пермского муниципального округа строительство перехода, но исполнителем этого пункта назначили ОАО РЖД, чего, конечно же, исходя из логики и здравого смысла, сделать никак не могли, но сделали.
На последнем приеме у пермского транспортного прокурора жители Мулянки просили проконтролировать «сроки реализации программы комплексного развития по строительству перехода», так как они не соответствуют решению Земского собрания Пермского муниципального округа. В решении местных законодателей еще от 2018 года указан срок — 2025 год. И это решение, кстати, имеет большую юридическую силу, чем постановление администрации, где срок указан «по согласованию с ОАО РЖД», то есть срока как бы вообще нет.
Кроме того, люди просили прокуратуру принять меры, чтобы РЖД перестали перекрывать грузовыми поездами единственный настил, позволяющий перейти через пути с минимальным риском. Но поезда стоят там до сих пор.
Жители требовали провести проверку согласования постановления администрации со сторонними организациями (с РЖД), которого не было. Процедура принятия нормативно-правового акта не соответствует законодательству. Администрация Пермского муниципального округа сама же нарушила свой нормативный акт по подготовке нормативных актов — превысила свои полномочия!
Но Пермская транспортная прокуратура по этим вопросам не предприняла ничего. И даже, как выяснилось, не передала исполнительный лист в службу судебных приставов. Поэтому и приставами не было возбуждено исполнительное производство в отношении администрации Пермского муниципального округа. Приставы просто не нашли исполнительное производство в отношении Лобановского поселения по иску транспортной прокуратуры, им его не передавали!
Но вот сменились пара прокуроров, и появился иск с требованием конкретно определить, кто и в какие сроки должен строить переход.
Об этом жители Мулянки сообщили в Уральскую транспортную прокуратуру, куда и до этого не раз писали, что решение суда не исполняется, что администрация Пермского муниципального округа, приняв фиктивные постановления с исполнителем (РЖД), не исполняет решение суда.
«Не понимаю, почему Пермская краевая прокуратура не отдала исполнительный лист, и почему прокуратура подготовила новое исковое заявление, а не требует исполнения уже вступившего в законную силу решения суда», — комментирует Надежда Дунина, одна из наиболее активных представителей общественности.
То ли жителям теперь надеяться, что суд окончательно поставит точку в этом споре, прописав, кто должен строить переход и в какие сроки. То ли это та самая «музыка», которая «будет вечной».