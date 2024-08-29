«Ходим по кругу». Прокуратура не может заставить власти исполнить решение суда

Что это значит? И почему понадобился новый иск, несмотря на то, что есть уже два (!) давно вступивших в законную силу решения суда? Есть требования прокуратуры, есть петиции, просьбы, собранные подписи жителей поселка. И вообще вся эта история длится с 2019 года, а сейчас пошла на новый круг.