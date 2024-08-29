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Published Сегодня, 09:28

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Updated Сегодня, 09:30

«Ходим по кругу». Прокуратура не может заставить власти исполнить решение суда

«Ходим по кругу». Прокуратура не может заставить власти исполнить решение суда

29 августа 2024, 09:28
Фото: properm.ru
Есть решение суда о том, что администрация Пермского муниципального округа должна обустроить железнодорожный переход в Мулянке, позаботиться о жителях, которые рискуют жизнью и здоровьем каждый день. Но решение не исполняется, и транспортная прокуратура региона подала новый иск. Почему?

Пермская транспортная прокуратура подала исковое заявление «о разработке проекта строительства, определении сроков и источников финансирования строительства наземного пешеходного перехода на железнодорожной станции Мулянка». Дело будет рассматривать судья Пермского районного суда Ольга Штенцова. Предварительное заседание назначено на 4 сентября 2024 года. В качестве ответчиков привлечены администрация Пермского муниципального округа и ОАО «Российские железные дороги».

Как указано на сайте суда, Пермская транспортная прокуратура действует в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, в данном случае — жителей поселка Мулянка, а также пассажиров поездов, приезжающих и уезжающих с Мулянки.

Что это значит? И почему понадобился новый иск, несмотря на то, что есть уже два (!) давно вступивших в законную силу решения суда? Есть требования прокуратуры, есть петиции, просьбы, собранные подписи жителей поселка. И вообще вся эта история длится с 2019 года, а сейчас пошла на новый круг.

Жителям приходится перелезать через составы или под ними, или обходить, передвигаясь по железнодорожным путямЖителям приходится перелезать через составы или под ними, или обходить, передвигаясь по железнодорожным путям
Жителям приходится перелезать через составы или под ними, или обходить, передвигаясь по железнодорожным путям
Фото: properm.ru

Сначала было решение суда о том, что РЖД строить переход не обязаны, это ответственность местных органов власти. В 2021 году жители Мулянки и транспортная прокуратура выиграли суд у властей Пермского района и Лобановского сельского поселения. А вот тут некоторая казуистика, которой не преминули воспользоваться сначала руководители Лобановского сельского поселения, а потом руководители Пермского муниципального округа.

Цитируем решение суда: «Возложить на администрацию Лобановского сельского поселения обязанность разработать программу Лобановского сельского поселения для реализации мероприятия, предусмотренного подп. 8 п. 2 раздела 3.3 Генерального плана муниципального образования „Лобановское сельское поселение“ в части строительства наземного пешеходного перехода в районе железнодорожной станции Мулянка в течение 1 года со дня вступления решения в законную силу».

Власти Лобановского поселения сначала попытались принять новый Генплан без ж/д перехода, не получилось. После внесли в программу развития инфраструктуры Пермского муниципального округа строительство перехода, но исполнителем этого пункта назначили ОАО РЖД, чего, конечно же, исходя из логики и здравого смысла, сделать никак не могли, но сделали.

На последнем приеме у пермского транспортного прокурора жители Мулянки просили проконтролировать «сроки реализации программы комплексного развития по строительству перехода», так как они не соответствуют решению Земского собрания Пермского муниципального округа. В решении местных законодателей еще от 2018 года указан срок — 2025 год. И это решение, кстати, имеет большую юридическую силу, чем постановление администрации, где срок указан «по согласованию с ОАО РЖД», то есть срока как бы вообще нет.

Кроме того, люди просили прокуратуру принять меры, чтобы РЖД перестали перекрывать грузовыми поездами единственный настил, позволяющий перейти через пути с минимальным риском. Но поезда стоят там до сих пор.

Поезда преткновения. Как только власти Пермского муниципального округа и ОАО РЖД не пытались уйти от ответственности по этой проблеме, сейчас снова будут судитьсяПоезда преткновения. Как только власти Пермского муниципального округа и ОАО РЖД не пытались уйти от ответственности по этой проблеме, сейчас снова будут судиться
Поезда преткновения. Как только власти Пермского муниципального округа и ОАО РЖД не пытались уйти от ответственности по этой проблеме, сейчас снова будут судиться
Фото: properm.ru

Жители требовали провести проверку согласования постановления администрации со сторонними организациями (с РЖД), которого не было. Процедура принятия нормативно-правового акта не соответствует законодательству. Администрация Пермского муниципального округа сама же нарушила свой нормативный акт по подготовке нормативных актов — превысила свои полномочия!

Но Пермская транспортная прокуратура по этим вопросам не предприняла ничего. И даже, как выяснилось, не передала исполнительный лист в службу судебных приставов. Поэтому и приставами не было возбуждено исполнительное производство в отношении администрации Пермского муниципального округа. Приставы просто не нашли исполнительное производство в отношении Лобановского поселения по иску транспортной прокуратуры, им его не передавали!

Но вот сменились пара прокуроров, и появился иск с требованием конкретно определить, кто и в какие сроки должен строить переход.

Об этом жители Мулянки сообщили в Уральскую транспортную прокуратуру, куда и до этого не раз писали, что решение суда не исполняется, что администрация Пермского муниципального округа, приняв фиктивные постановления с исполнителем (РЖД), не исполняет решение суда.

«Не понимаю, почему Пермская краевая прокуратура не отдала исполнительный лист, и почему прокуратура подготовила новое исковое заявление, а не требует исполнения уже вступившего в законную силу решения суда», — комментирует Надежда Дунина, одна из наиболее активных представителей общественности.

То ли жителям теперь надеяться, что суд окончательно поставит точку в этом споре, прописав, кто должен строить переход и в какие сроки. То ли это та самая «музыка», которая «будет вечной».

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