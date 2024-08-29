Пермь примет титульный боксерский поединок соликамца и австралийца на турнире Ural FC

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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В краевой столице 16 октября состоится международный бойцовский турнир Ural FC. Титульным матчем турнира станет бой по правилам К-1 между жителем Соликамска Сергеем Пономаревым и австралийцем Джейденом Эйнаудом. Всего на турнире состоится порядка 12 поединков по боксу и кикбоксингу, информация об этом появилась на сайте краевой администрации.
Соликамец Сергей Пономарев является двукратным чемпионом мира и Европы (WAKO), а также пятикратным обладателем Кубка мира и восьмикратным чемпионом России по кикбоксингу. Свой профессиональный статус боксер подтвердил титулом чемпиона мира по версии Fair Fight.
Его соперник, Джейден Эйнауд, является действующим чемпионом мира по муай-тай. За свою профессиональную карьеру австралиец провел 45 боев, в которых одержал 35 побед. Прикамский боксер, в свою очередь, одержал 11 побед и потерпел всего 2 поражения.
В краевом Минспорта отметили, что поединок между соликамцем и австралийцем состоится в категории до 84 кг. На ринге бойцы будут биться пять раундов по три минуты каждый.
Отметим, что первый турнир лиги Ural FC состоялся в Перми 1 июля 2022 года. В прошлом году он пришелся на 19 октября. Тогда Сергей Пономарев отметился нокаутом по португальцу Юри де Созуа.