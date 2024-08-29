Почти 70% покупателей «Авито» доверяют верификации через «Госуслуги»

По словам Натальи Юматовой, директора департамента доверия и безопасности «Авито», выбирая инструменты верификации, 63% продавцов обращают внимание прежде всего на скорость и комфортность, 42% подтверждают данные, потому что продавцам со значком больше доверяют. При этом 20% продавцов заявляют об увеличении количества заявок после получения значка «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Что касается покупателей, то они демонстрируют повышенное доверие к давно знакомым инструментам, при этом информированность о разных типах проверок растет. Среди причин, побуждающих на прохождение проверки, называют также наличие большего объема возможностей для управления аккаунтом. В частности, предоставляется доступ к созданию профессионального аккаунта.