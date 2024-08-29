Почти 70% покупателей «Авито» доверяют верификации через «Госуслуги»

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Юрлица чаще предпочитают верификацию по ИНН — 70%.
Максимальный уровень доверия респондентов завоевали профили продавцов, подтвержденные через «Госуслуги» и по паспорту или водительскому удостоверению, — соответственно 67% и 66%.
Ежедневно свыше 26 тысяч пользователей проходят подтверждение личности на «Авито», что на 25% превышает показатели прошлого года. Верификация позволяет обеспечить прозрачность сделки: значок доказывает, что за профилем есть реально существующий человек или организация.
Большая часть, а именно 78% опрошенных продавцов, верифицировали профили на платформе как физлица, получив в итоге значок «Документы проверены». Частные лица в основном подтверждают личность посредством паспорта (38%), по «Сбер ID» (23,6%) и с помощью удостоверения водителя (20%). Следующими в рейтинге популярности стали Т-ID, профиль на «Госуслугах» и Alfa ID.
12% продавцов прошли процедуру подтверждения как юрлица, получив значок «Реквизиты проверены». Из них 71% верифицировали аккаунт по ИНН. Немного менее популярны верификации через T-ID для бизнеса и «СберБизнес ID».
Около 10% продавцов на «Авито» верифицировали данные как самозанятые по «Госуслугам» или банковским ID.
По словам Натальи Юматовой, директора департамента доверия и безопасности «Авито», выбирая инструменты верификации, 63% продавцов обращают внимание прежде всего на скорость и комфортность, 42% подтверждают данные, потому что продавцам со значком больше доверяют. При этом 20% продавцов заявляют об увеличении количества заявок после получения значка «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Что касается покупателей, то они демонстрируют повышенное доверие к давно знакомым инструментам, при этом информированность о разных типах проверок растет. Среди причин, побуждающих на прохождение проверки, называют также наличие большего объема возможностей для управления аккаунтом. В частности, предоставляется доступ к созданию профессионального аккаунта.
Электронный бейдж «Документы проверены» физлица получают по завершении проверки по паспорту, удостоверению водителя, на «Госуслугах» или по ID в банках («Сбер ID», Т-ID, «Альфа ID»). Значок «Реквизиты проверены» предоставляется после проверки по ИНН компании или авторизации с помощью сервисов «T-Бизнес ID», «СберБизнес ID» и Alfa ID для бизнеса.
Первыми среди субъектов Федерации по доле верифицированных от общего числа пользователей «Авито», зарегистрированных с 31.07.2023 по 31.07.2024, стали Калининградская область с 15,7%, Кубань и Санкт-Петербург с 14,4 и 14,3% соответственно, Крым с 13,7%, Ленинградская область с 13,4%. В первую пятерку не вошли Ставропольский край (13,2%), а также Москва, Подмосковье и Татарстан (по 13,0%). Последней в топ-10 стала Нижегородская область с 12,9%.
По доле сделок с верифицированными пользователями от общего числа внутрирегиональных сделок за тот же период лидировали Тыва, Чукотский АО и Приморье (94,2%, 93,6% и 91,4% соответственно). Следующими в топ-5 стали Нижегородская область с 90,7% и Удмуртия с 89,5% верифицированных сделок. Санкт-Петербург (89,1%), Москва, Свердловская область и Татарстан (по 89,0%) заняли с 6-го по 9-е место. Замкнула десятку лидеров Челябинская область с 88,9%.
Интернет-платформа «Авито», предназначенная для коммерческой деятельности, входит в перечень крупнейших российских IT-компаний. По информации SimilarWeb, «Авито» является самой популярной в мире цифровой площадкой объявлений. В настоящее время на «Авито» можно опубликовать объявления в категориях «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». С целью обеспечения удобства при заключении сделок в сервис внедрили службу «Авито Доставка», имеющую десятки тысяч повсеместно расположенных пунктов выдачи. Благодаря этой функции пользователи заключают сделки во многих городах России. Сервис «Авито» призван объединить продавцов и покупателей. Его используют в работе как частные лица, так и представители компаний сектора МСП и крупных предприятий.
В настоящее время число активных объявлений на «Авито» превышает 200 млн, ежемесячная аудитория составляет более 70 млн пользователей. Ежесекундно на «Авито» заключают свыше десятка сделок; ежедневно на платформе размещают более 1 млн новых объявлений. Штат «Авито» составляет более 10 000 сотрудников.