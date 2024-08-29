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В Кузбассе полицейские с помощью трактора и костра ликвидировали 3 га конопли

Полицейские Новокузнецка разожгли огромный костер из конопли

29 августа 2024, 08:07
Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В Кузбассе полицейские с помощью трактора и костра ликвидировали 3 га конопли

Растение занесено в список запрещенных для выращивания на территории РФ.

Недалеко от южной столицы Кузбасса представители транспортной полиции обнаружили заросли дикорастущей конопли, которая числится в России в списке незаконных наркотических растений. Силовики скосили кусты и подожгли их, пишет интернет-портал VSE42.RU со ссылкой на транспортную полицию Кузбасса.

Как отмечают оперативники, рядом с железнодорожными путями на станции Тальжино Новокузнецкого округа нашли три гектара дикой конопли. Полицейские просто не смогли пройти мимо увеселительной травы и пригнали трактор для его ликвидации.

«Ликвидировать незаконно растущую коноплю нам помогла сельскохозяйственная техника. Растение покрывало площадь в 3 га», — отметили в Транспортной полиции Кузбасса.

В пресс-службе полиции напомнили, что выращивание конопли, либо иных одурманивающих растений запрещено по закону и грозит уголовным наказанием по ст. 231 УК РФ.

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#Полиция#Транспортная полиция#Уголовное наказание#Новокузнецк#Запрещенные растения#Незаконное выращивание
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