Полицейские Новокузнецка разожгли огромный костер из конопли

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Недалеко от южной столицы Кузбасса представители транспортной полиции обнаружили заросли дикорастущей конопли, которая числится в России в списке незаконных наркотических растений. Силовики скосили кусты и подожгли их, пишет интернет-портал VSE42.RU со ссылкой на транспортную полицию Кузбасса.
Как отмечают оперативники, рядом с железнодорожными путями на станции Тальжино Новокузнецкого округа нашли три гектара дикой конопли. Полицейские просто не смогли пройти мимо увеселительной травы и пригнали трактор для его ликвидации.
«Ликвидировать незаконно растущую коноплю нам помогла сельскохозяйственная техника. Растение покрывало площадь в 3 га», — отметили в Транспортной полиции Кузбасса.
В пресс-службе полиции напомнили, что выращивание конопли, либо иных одурманивающих растений запрещено по закону и грозит уголовным наказанием по ст. 231 УК РФ.