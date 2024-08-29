Проректор ПГНИУ по кадровой политике Игорь Плотников ушел с должности

Игоря Плотникова назначили на должность проректора ПГНИУ по кадровой политике еще в феврале 2023 года. До этого мужчина занимал руководящие посты в компании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», а также принимал активно участие в деятельности проектного института обустройства нефтяных и газовых месторождений Пермского Политеха.