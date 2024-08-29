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Пермский государственный университет упразднил должность проректора по кадрам

Проректор ПГНИУ по кадровой политике Игорь Плотников ушел с должности

29 августа 2024, 06:08
Фото: Пермский государственный университет Вконтакте

Пермский государственный университет упразднил должность проректора по кадрам

Должность, которую занимал Игорь Плотников, была временной.
Сюжет
ПГНИУ

Проректор по кадровой политике и социальным вопросам Пермского государственного университета Игорь Плотников ушел с должности. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к вузу.

В пресс-службе университета отметили, что должность, которую занимал Плотников была временной. Проректор по кадрам решал задачи, связанные с организационной структурой внутри университета, а также вел учет численности штатных сотрудников.

«Все задачи решены успешно, поэтому было принято решение снять эту должность», — отметили в ПГНИУ.

Игоря Плотникова назначили на должность проректора ПГНИУ по кадровой политике еще в феврале 2023 года. До этого мужчина занимал руководящие посты в компании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», а также принимал активно участие в деятельности проектного института обустройства нефтяных и газовых месторождений Пермского Политеха.

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