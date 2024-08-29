Проректор ПГНИУ по кадровой политике Игорь Плотников ушел с должности

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Проректор по кадровой политике и социальным вопросам Пермского государственного университета Игорь Плотников ушел с должности. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к вузу.
В пресс-службе университета отметили, что должность, которую занимал Плотников была временной. Проректор по кадрам решал задачи, связанные с организационной структурой внутри университета, а также вел учет численности штатных сотрудников.
«Все задачи решены успешно, поэтому было принято решение снять эту должность», — отметили в ПГНИУ.
Игоря Плотникова назначили на должность проректора ПГНИУ по кадровой политике еще в феврале 2023 года. До этого мужчина занимал руководящие посты в компании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», а также принимал активно участие в деятельности проектного института обустройства нефтяных и газовых месторождений Пермского Политеха.