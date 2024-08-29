properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 12:41

Published Вчера, 12:41

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Садовод рассказала, как ухаживать за огородом в условиях засухи

29 августа 2024, 12:41
Садовод и телеведущая Октябрина Ганичкина рассказала, как правильно ухаживать за растениями в жару. По ее словам, без регулярных дождей владельцам грядок в открытом грунте приходится чаще поливать свои посадки.

Эксперт отметила, что поливать растения лучше всего вечером, когда влага не будет быстро испаряться. Она также подчеркнула, что частота полива зависит от того, что именно выращивается на участке, но в любом случае ее нужно увеличить.

Кроме того, Ганичкина рекомендует особое внимание уделить теплицам. Днем дверцы в них лучше открывать, чтобы горячий воздух не застаивался внутри, пишет Regions.

Соблюдение этих простых правил, по словам садовода, поможет дачникам сохранить свои урожаи в условиях засухи.

Подпишитесь
«Телта» проиграла иск основному заказчику средств связи для Минобороны
Сегодня, 11:46
Маленький сын убитой сожителем чусовлянки находится в безопасности
Сегодня, 10:22
«Мир более хрупкий, чем может показаться». Пермские эксперты — о будущем Telegram
Сегодня, 12:22
Пермский гонщик стал трехкратным чемпионом России по автокроссу
Сегодня, 12:05
После публикации Properm.ru власти Кудымкара передумали закрывать бассейн на ремонт
Сегодня, 08:04
В Перми будут судить еще одного поставщика контрафактных медицинских халатов
Сегодня, 10:00