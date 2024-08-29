Садовод рассказала, как ухаживать за огородом в условиях засухи

Posted Вчера, 12:41
Published Вчера, 12:41
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Эксперт отметила, что поливать растения лучше всего вечером, когда влага не будет быстро испаряться. Она также подчеркнула, что частота полива зависит от того, что именно выращивается на участке, но в любом случае ее нужно увеличить.
Кроме того, Ганичкина рекомендует особое внимание уделить теплицам. Днем дверцы в них лучше открывать, чтобы горячий воздух не застаивался внутри, пишет Regions.
Соблюдение этих простых правил, по словам садовода, поможет дачникам сохранить свои урожаи в условиях засухи.