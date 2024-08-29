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Сотрудники филиала «ПМУ» помогли нуждающимся детям собраться в школу

Сотрудники филиала «ПМУ» помогли нуждающимся детям собраться в школу

29 августа 2024, 07:13
Фото: ПМУ
Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми приняли участие в благотворительной акции „Помоги собраться в школу“, организованной Пермским краевым фондом социальной поддержки населения и приуроченной ко Дню знаний.

Весь август на предприятии шел сбор канцтоваров для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не имеют возможности подготовить детей к школе. За это время сотрудники принесли более 200 единиц школьных принадлежностей: цветную бумагу, тетради, пластилин, краски и т. д.

Члены Совета молодежи «ПМУ» передали школьные принадлежности в Пермский краевой фонд социальной поддержки населения. Его представители передадут канцтовары нуждающимся.

Полина Пачина, лаборант химического анализа производственной лаборатории — ОТК филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

Мне нравится участвовать в волонтерских инициативах и помогать другим. Здорово, что у нас на предприятии проходят такие акции. Ведь сообща можно сделать намного больше. Мы собрали для детей новые красивые канцтовары. Хочется, чтобы ребята шли в школу с удовольствием, в праздничном настроении, чтобы они полюбили учебу и добились успехов в жизни.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми более пяти лет сотрудничает с Фондом социальной поддержки населения, помогая в сборе школьных принадлежностей к 1 сентября и детских подарков к Новому году.

#Новости компаний#Общество
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