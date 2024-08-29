Сотрудники филиала «ПМУ» помогли нуждающимся детям собраться в школу

Весь август на предприятии шел сбор канцтоваров для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не имеют возможности подготовить детей к школе. За это время сотрудники принесли более 200 единиц школьных принадлежностей: цветную бумагу, тетради, пластилин, краски и т. д.