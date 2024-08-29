Суд отказал бывшему исполнительному директору пермского машзавода Дзержинского в УДО

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Мотовилихинский районный суд Перми отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».
Жалоба на постановление райсуда поступила в региональный суд от адвоката Заворихина 28 августа. Дата рассмотрения пока не назначена. Напомним, что исполнительного директора организации в 2019 году осудили на 6,5 лет за участие в хищении денежных средств завода. Общий ущерб от совершения преступления составил 142 млн рублей.
В июле прошлого года он пытался обжаловать отказ об УДО, однако Пермский краевой суд оставил решение районного суда без изменения.