Суд отказал бывшему исполнительному директору пермского машзавода Дзержинского в УДО

Жалоба на постановление райсуда поступила в региональный суд от адвоката Заворихина 28 августа. Дата рассмотрения пока не назначена. Напомним, что исполнительного директора организации в 2019 году осудили на 6,5 лет за участие в хищении денежных средств завода. Общий ущерб от совершения преступления составил 142 млн рублей.