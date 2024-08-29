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Бывшему исполнительному директору завода имени Дзержинского снова отказали в УДО

Суд отказал бывшему исполнительному директору пермского машзавода Дзержинского в УДО

29 августа 2024, 06:50
Фото: properm.ru

Бывшему исполнительному директору завода имени Дзержинского снова отказали в УДО

Жалоба на постановление районного суда поступила от адвоката топ-менеджера в Пермский краевой суд 28 августа.

Мотовилихинский районный суд Перми отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».

Жалоба на постановление райсуда поступила в региональный суд от адвоката Заворихина 28 августа. Дата рассмотрения пока не назначена. Напомним, что исполнительного директора организации в 2019 году осудили на 6,5 лет за участие в хищении денежных средств завода. Общий ущерб от совершения преступления составил 142 млн рублей.

В июле прошлого года он пытался обжаловать отказ об УДО, однако Пермский краевой суд оставил решение районного суда без изменения.

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#Пермь#Жалоба#Пермский краевой суд#Условно-досрочное освобождение#Егор заворохин#Мотовилихинский районный суд#Машиностроительный завод им. Дзержинского#Хищение денежных средств#Региональный суд
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