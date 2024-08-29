Ученые выявили связь между работой мозга и предпочитаемым жанром фильма

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience. В ходе исследования были проанализированы предпочтения 257 участников, которые сообщили о своих любимых жанрах фильмов в рамках более масштабного эксперимента, сообщает newkhakasiya.online.
Участникам эксперимента показывали изображения испуганных лиц и геометрических фигур, а их мозговая активность отслеживалась с помощью МРТ. Исследователи сосредоточили внимание на двух ключевых аспектах: активности миндалевидного тела, отвечающего за эмоциональную обработку и реакцию на угрозы, и активности нейронов в области мозга, отвечающей за вознаграждения.
Было установлено, что у людей, предпочитающих боевики, наблюдается более выраженная реакция мозга. Они более восприимчивы к эмоциональным стимулам и получению удовольствия от этого. Подобные реакции также были обнаружены у любителей комедийного жанра.
Совершенно другая реакция наблюдалась у тех, кто увлекается детективами и триллерами: их мозговая активность реагировала на стимулы значительно менее остро по сравнению с другими участниками эксперимента.
Скорее всего, это можно объяснить тем, что в рамках исследования были проанализированы всего две эмоции. Исследователи отмечают, что если бы в тесте присутствовали, к примеру, лица с выражением грусти, поклонники драм или романтических фильмов могли бы показать более заметные реакции. Кроме того, само исследование имеет свои ограничения: наиболее распространённый жанр — фильмы ужасов — вообще не был представлен в эксперименте. Количество участников, назвавших этот жанр своим любимым, оказалось недостаточным для получения обоснованных выводов.
По мнению ученых, люди выбирают жанры, которые наиболее эффективно активируют их мозговую деятельность и эмоциональную реакцию.