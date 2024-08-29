Ученые выявили связь между работой мозга и предпочитаемым жанром фильма

Скорее всего, это можно объяснить тем, что в рамках исследования были проанализированы всего две эмоции. Исследователи отмечают, что если бы в тесте присутствовали, к примеру, лица с выражением грусти, поклонники драм или романтических фильмов могли бы показать более заметные реакции. Кроме того, само исследование имеет свои ограничения: наиболее распространённый жанр — фильмы ужасов — вообще не был представлен в эксперименте. Количество участников, назвавших этот жанр своим любимым, оказалось недостаточным для получения обоснованных выводов.