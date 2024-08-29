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Уроженец Египта стал хирургом пермской больницы Архангела Михаила

Уроженец Египта стал хирургом пермской больницы Архангела Михаила

29 августа 2024, 14:13
Фото: прес-сслужба правительства Пермского края
Ашраф Солиман окончил ординатуру Пермского государственного медицинского университета.

Уроженец Египта Ашраф Солиман после окончания ординатуры Пермского государственного медицинского университета по специальности «хирургия» стал сотрудником больницы Архангела Михаила в Орджоникидзевском районе города. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Коллектив больницы встретил его очень тепло. «Я бесконечно благодарен всем врачам и медсестрам за то, что они всегда приходят на помощь — дают профессиональный совет или, например, помогают перевести какие-то непонятные слова с уральского диалекта», — пояснил врач.

Ашраф Солиман рассказал, что с детства хотел быть врачом и помогать людям, но в медицинский вуз в Египте ему поступить не удалось. «Чтобы быть причастным к медицине, я поступил в фармакадемию в Александрии, которую окончил в 1994 году. После вуза больше 10 лет работал фармакологом в Египте и в Саудовской Аравии, но мечты о врачевании не отпускали.И если бы 12 лет назад мне кто-то сказал, что я буду жить в России, да и не просто жить, а работать здесь практикующим хирургом — я бы не поверил», –добавил он.

В России Ашраф Солиман с 2012 года. За это время он стал гражданином РФ и получил высшее медицинское образование. В 2015 году он сдал экзамены по химии, биологии и русскому языку, и был зачислен на первый курс университета. Первые 2,5 года учился на платной основе как иностранец, но в 2018 году получил гражданство, сдал сессию без троек, и Ашрафа перевели на бюджет.

Ашраф Солиман подчеркивает, что Россия — лучшее, что могло с ним случиться. «У меня только одно желание — жить и работать в этой стране до конца своих дней», — заключил он.

#Общество#Пермь#Медицина
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