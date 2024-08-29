Уроженец Египта стал хирургом пермской больницы Архангела Михаила

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Уроженец Египта Ашраф Солиман после окончания ординатуры Пермского государственного медицинского университета по специальности «хирургия» стал сотрудником больницы Архангела Михаила в Орджоникидзевском районе города. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.
Коллектив больницы встретил его очень тепло. «Я бесконечно благодарен всем врачам и медсестрам за то, что они всегда приходят на помощь — дают профессиональный совет или, например, помогают перевести какие-то непонятные слова с уральского диалекта», — пояснил врач.
Ашраф Солиман рассказал, что с детства хотел быть врачом и помогать людям, но в медицинский вуз в Египте ему поступить не удалось. «Чтобы быть причастным к медицине, я поступил в фармакадемию в Александрии, которую окончил в 1994 году. После вуза больше 10 лет работал фармакологом в Египте и в Саудовской Аравии, но мечты о врачевании не отпускали.И если бы 12 лет назад мне кто-то сказал, что я буду жить в России, да и не просто жить, а работать здесь практикующим хирургом — я бы не поверил», –добавил он.
В России Ашраф Солиман с 2012 года. За это время он стал гражданином РФ и получил высшее медицинское образование. В 2015 году он сдал экзамены по химии, биологии и русскому языку, и был зачислен на первый курс университета. Первые 2,5 года учился на платной основе как иностранец, но в 2018 году получил гражданство, сдал сессию без троек, и Ашрафа перевели на бюджет.
Ашраф Солиман подчеркивает, что Россия — лучшее, что могло с ним случиться. «У меня только одно желание — жить и работать в этой стране до конца своих дней», — заключил он.