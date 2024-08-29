Уроженец Египта стал хирургом пермской больницы Архангела Михаила

Ашраф Солиман рассказал, что с детства хотел быть врачом и помогать людям, но в медицинский вуз в Египте ему поступить не удалось. «Чтобы быть причастным к медицине, я поступил в фармакадемию в Александрии, которую окончил в 1994 году. После вуза больше 10 лет работал фармакологом в Египте и в Саудовской Аравии, но мечты о врачевании не отпускали.И если бы 12 лет назад мне кто-то сказал, что я буду жить в России, да и не просто жить, а работать здесь практикующим хирургом — я бы не поверил», –добавил он.