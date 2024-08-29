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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Жителям Березников дадут по 5 тысяч за помощь в поимке граффитистов-нелегалов

В Березниках будут поощрять жителей за доносы о граффитистах-вандалах

29 августа 2024, 11:38
Фото: vk.com/dobrokultura.perm

Жителям Березников дадут по 5 тысяч за помощь в поимке граффитистов-нелегалов

За помощь в поимке вандала можно получить пять тысяч рублей.

В Березниках будут премировать жителей за достоверную информацию о вандалах-граффитистах. Об этом сообщил телеграм-канал «На местах».

Предполагается, что награда за поимку граффитиста-нелегала составит 5 тыс. рублей. В этом году местные депутаты потратят на премирование жителей 50 тыс. рублей из муниципального бюджета.

Вознаграждение будет возможно получить за содействие в выявлении уличных художников, которые портят фасады зданий, строений и сооружений надписями, а также другими графическими рисунками.

Об условиях получения выплаты за поимку таких «художников» будет объявлено позже.

Ранее в Перми было задержано порядка восьми незаконных граффитистов. Также краевые власти выявили свыше 10 тыс. нарушений, а в отношении правонарушителей составили 577 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафа составила 3,1 млн рублей.

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#Пермь#Березники#Штрафы#Награда#Депутаты#Граффити#Вандалы#Уличные художники#Административные правонарушения#Премирование
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