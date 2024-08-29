В Березниках будут поощрять жителей за доносы о граффитистах-вандалах

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Березниках будут премировать жителей за достоверную информацию о вандалах-граффитистах. Об этом сообщил телеграм-канал «На местах».
Предполагается, что награда за поимку граффитиста-нелегала составит 5 тыс. рублей. В этом году местные депутаты потратят на премирование жителей 50 тыс. рублей из муниципального бюджета.
Вознаграждение будет возможно получить за содействие в выявлении уличных художников, которые портят фасады зданий, строений и сооружений надписями, а также другими графическими рисунками.
Об условиях получения выплаты за поимку таких «художников» будет объявлено позже.
Ранее в Перми было задержано порядка восьми незаконных граффитистов. Также краевые власти выявили свыше 10 тыс. нарушений, а в отношении правонарушителей составили 577 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафа составила 3,1 млн рублей.