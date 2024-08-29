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Ефрейтор Валерий Лазарьков из Чусового погиб на СВО в возрасте 41 года

В Чусовом простились с погибшим на СВО земляком-контрактником

29 августа 2024, 04:49
Фото: ВКонтакте/Сергей Белов

Ефрейтор Валерий Лазарьков из Чусового погиб на СВО в возрасте 41 года

Ефрейтору Валерию Лазарькову был в момент гибели 41 год.

В Чусовом простились с погибшим в ходе СВО земляком, ефрейтором Валерием Лазарьковым. Об этом в своем блоге сообщает глава муниципалитета Сергей Белов.

Валерий родился 29 января 1983 года в поселке Калино Чусовского района.

«В непростое время для нашей страны, Валерий, несмотря на мирную профессию, проявил мужество и патриотизм, заключив контракт о прохождении военной службы», — отмечает Белов.

Валерий погиб 25 мая 2024 года при выполнении боевой задачи.

Ранее стало известно о том, что 27 августа, в Еловском округе проводили в последний путь Сергея Юркина, погибшего в ходе специальной военной операции.

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