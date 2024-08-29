В Чусовом простились с погибшим на СВО земляком-контрактником

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
В Чусовом простились с погибшим в ходе СВО земляком, ефрейтором Валерием Лазарьковым. Об этом в своем блоге сообщает глава муниципалитета Сергей Белов.
Валерий родился 29 января 1983 года в поселке Калино Чусовского района.
«В непростое время для нашей страны, Валерий, несмотря на мирную профессию, проявил мужество и патриотизм, заключив контракт о прохождении военной службы», — отмечает Белов.
Валерий погиб 25 мая 2024 года при выполнении боевой задачи.
Ранее стало известно о том, что 27 августа, в Еловском округе проводили в последний путь Сергея Юркина, погибшего в ходе специальной военной операции.