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Корабельный старшина Сергей Чудинов из Добрянки погиб на СВО в возрасте 43 лет

В Добрянке простятся с погибшим на СВО многодетным моряком Сергеем Чудиновым

29 августа 2024, 09:26
Фото: 1MI/ Администрация Добрянского городского округа Вконтакте

Корабельный старшина Сергей Чудинов из Добрянки погиб на СВО в возрасте 43 лет

У мужчины остались три дочери, родители, сестра и брат.

В Прикамье простятся с погибшим 43-летним уроженцем Добрянки Сергеем Чудиновым. Информацию об этом сообщили в группе администрации округа в соцсети Вконтакте.

Сергей родился 22 марта 1981 года в Добрянке. В 1996 году он закончил девять классов Добрянской школы №3, а спустя три года профессиональное училище №18 по специальности газосварщик.

Спустя год, в 1999, мужчину призвали на срочную службу, где он отслужил три года и получил звание главный корабельный старшина ВМФ. После службы работал вахтой на промышленных предприятиях.

В мае этого года заключил контракт и отправился в зону СВО. Служил в должности стрелка мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона рядовым.

Сергей Васильевич погиб 19 июля 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции в селе Прогресс Покровского района ДНР. Прощание с бойцом пройдет 30 августа 2024 года в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина.

Ранее стало известно, что в последний путь проводили 41-летнего ефрейтора Валерия Лазарькова из Чусового, который погиб в ходе специальной военной операции.

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