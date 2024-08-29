В Добрянке простятся с погибшим на СВО многодетным моряком Сергеем Чудиновым

Сергей Васильевич погиб 19 июля 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции в селе Прогресс Покровского района ДНР. Прощание с бойцом пройдет 30 августа 2024 года в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина.