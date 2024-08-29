В Добрянке простятся с погибшим на СВО многодетным моряком Сергеем Чудиновым

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Прикамье простятся с погибшим 43-летним уроженцем Добрянки Сергеем Чудиновым. Информацию об этом сообщили в группе администрации округа в соцсети Вконтакте.
Сергей родился 22 марта 1981 года в Добрянке. В 1996 году он закончил девять классов Добрянской школы №3, а спустя три года профессиональное училище №18 по специальности газосварщик.
Спустя год, в 1999, мужчину призвали на срочную службу, где он отслужил три года и получил звание главный корабельный старшина ВМФ. После службы работал вахтой на промышленных предприятиях.
В мае этого года заключил контракт и отправился в зону СВО. Служил в должности стрелка мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона рядовым.
Сергей Васильевич погиб 19 июля 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции в селе Прогресс Покровского района ДНР. Прощание с бойцом пройдет 30 августа 2024 года в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина.
Ранее стало известно, что в последний путь проводили 41-летнего ефрейтора Валерия Лазарькова из Чусового, который погиб в ходе специальной военной операции.