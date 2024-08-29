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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Часть Индустриального района Перми 29 августа осталась без света

В Перми часть Индустриального района осталась без света

29 августа 2024, 09:28
Фото: 1MI

Часть Индустриального района Перми 29 августа осталась без света

Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.

Сегодня, 29 августа, часть домов в Индустриальном районе Перми осталась без света. Причиной тому стали работы по восстановлению подачи электроэнергии по резервным схемам, сообщили в группе по связям с общественностью филиала «Россети Урал».

Работы предполагается завершить в течение двух часов. Как указывает организация, в распределительных сетях около 13:00 часов случилось технологическое нарушение. Без света остались дома на улицах Мира, Карпинского, Советской Армии.

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#Свет#Индустриальный район
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