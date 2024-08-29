В Перми часть Индустриального района осталась без света

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Сегодня, 29 августа, часть домов в Индустриальном районе Перми осталась без света. Причиной тому стали работы по восстановлению подачи электроэнергии по резервным схемам, сообщили в группе по связям с общественностью филиала «Россети Урал».
Работы предполагается завершить в течение двух часов. Как указывает организация, в распределительных сетях около 13:00 часов случилось технологическое нарушение. Без света остались дома на улицах Мира, Карпинского, Советской Армии.