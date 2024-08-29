В Перми до конца 2030 года расселят 138 тысяч квадратных метров аварийного жилья

Перми до конца 2030 года планируется расселить 138 тысяч кв. метров аварийного жилья. Кроме этого, в текущем году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» под расселение попадает еще 29,4 тысяч кв. метров аварийного жилья, об этом сообщил глава Пермского края в своем телеграм-канале.