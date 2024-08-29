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Published Сегодня, 04:16

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Updated Сегодня, 04:33

До конца 2030 года в Перми расселят 138 тысяч квадратных метров аварийного жилья

В Перми до конца 2030 года расселят 138 тысяч квадратных метров аварийного жилья

29 августа 2024, 04:16
Фото: 1MI

До конца 2030 года в Перми расселят 138 тысяч квадратных метров аварийного жилья

В этом году в краевой столице будет расселено ещё 29,4 тыс. кв. м. аварийного жилья.

Перми до конца 2030 года планируется расселить 138 тысяч кв. метров аварийного жилья. Кроме этого, в текущем году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» под расселение попадает еще 29,4 тысяч кв. метров аварийного жилья, об этом сообщил глава Пермского края в своем телеграм-канале.

Как отмечает глава региона, «нужно работать системно, в том числе через строительство муниципальных домов — так в этом году в целях расселения аварийного жилья будут сданы два дома на улице Маяковского».

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#Аварийное жилье#Пермь#Пермский край#Строительство#Расселение#Нацпроект#Жильё и городская среда
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