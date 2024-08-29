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Published Сегодня, 03:23

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Updated Сегодня, 04:32

Стало известно, как будут сносить здание бывшего ресторана «Живаго» в Перми

В Перми разработали проект демонтажа бывшего ресторана «Живаго»

29 августа 2024, 03:23

Стало известно, как будут сносить здание бывшего ресторана «Живаго» в Перми

На месте существующего здания может появиться много функциональный комплекс.

В Перми разработали проект сноса бывшего здания ресторана «Живаго» на ул. Ленина, 37. Строение не является объектом культурного наследия, но поскольку здание находится в историческом центре краевой столицы, проект демонтажа прошел согласование в рамках государственной историко-культурной экспертизы, сообщает ИА «Текст».

Здание планируется снести экскаватором с применением различного навесного оборудования и ручного инструмента. Фундамент предполагается демонтировать с применением гидроклиновых раскалывающих устройств. Перед самим сносом участок будет огорожен, после сноса строительный мусор будет вывезен.

Напомним, ранее власти Пермского края согласовали смену зоны зонирования на территории под бывшим рестораном. Владелец земельного участка «Ингрупп» планирует возвести вместо существующего сооружения многофункциональный административно-торговый комплекс с гостиницей.

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#Пермь#Демонтаж#Зонирование#Строительный мусор#Снос здания#Административно-торговый комплекс#Исторический центр#Государственная историко-культурная экспертиза
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