В Перми разработали проект демонтажа бывшего ресторана «Живаго»

Здание планируется снести экскаватором с применением различного навесного оборудования и ручного инструмента. Фундамент предполагается демонтировать с применением гидроклиновых раскалывающих устройств. Перед самим сносом участок будет огорожен, после сноса строительный мусор будет вывезен.