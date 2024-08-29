В Перми с начала года задержаны 55 расклейщиков незаконных объявлений

28 августа специалистом городской административно-технической инспекции совместно с сотрудниками Росгвардии в районе улицы Комиссара Пожарского была задержана расклейщица объявлений. Там она расклеивала листовки на опоры в районе домов № 10, 11, 17 на улице Комиссара Пожарского, а также на фасад здания по улице Комиссара Пожарского, 17.