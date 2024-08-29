В Перми с начала года задержаны 55 расклейщиков незаконных объявлений

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Специалисты городской администрации проводят рейды по выявлению незаконных объявлений. Всего с начала года было задержано 55 расклейщиков, сообщает пресс-служба мэрии.
Помогают выявлять нарушителей Правил благоустройства города полиция и Росгвардия.
28 августа специалистом городской административно-технической инспекции совместно с сотрудниками Росгвардии в районе улицы Комиссара Пожарского была задержана расклейщица объявлений. Там она расклеивала листовки на опоры в районе домов № 10, 11, 17 на улице Комиссара Пожарского, а также на фасад здания по улице Комиссара Пожарского, 17.
Кроме этого, 26 августа специалистом городской административно-технической инспекции был задержан 35-летний мужчина, который расклеивал объявления в районе улицы Домостроительной.
За расклейку объявлений в непредназначенных для этого местах предусмотрен штраф для граждан в размере до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 100 тыс. рублей.
Вчера стало известно, что специалисты Пермского УФАС обнаружили рекламу приложения знакомств рядом с ТРК «Семья» на ул. Революции, 13 в Перми. Специалисты ведомства сочли, что реклама составлена с нарушениями закон, сообщает пресс-служба УФАС.
В частности, в листовках содержалась информация, привлекающая внимание к услугам приложения для знакомств «Love.ru». В тексте рекламы, среди прочего указано: «Приложение для знакомств № 1».