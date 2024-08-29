В Перми у «Пермэнерго» появилась компания-двойник. Как сообщает «Ъ-Прикамье», об этом свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». В филиале «Россети Урал — Пермэнерго» заявили, что фирма не имеет никакого отношения к деятельности основной организации «Пермэнерго».