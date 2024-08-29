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В Перми у «Пермэнерго» появилась компания-двойник

В Перми у «Пермэнерго» появилась компания-двойник

29 августа 2024, 05:28
Фото: 1MI
В филиале «Россети Урал — Пермэнерго» заявили, что организация не имеет никакого отношения к деятельности основной компании.

В Перми у «Пермэнерго» появилась компания-двойник. Как сообщает «Ъ-Прикамье», об этом свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». В филиале «Россети Урал — Пермэнерго» заявили, что фирма не имеет никакого отношения к деятельности основной организации «Пермэнерго».

«В контрольные органы, в том числе в пермское УФАС, будут направлены заявления о нарушении прав на бренд и товарный знак „Пермэнерго“, пояснили в российской энергетической компании.

По данным площадки, ООО «Пермэнерго» специализируется на производстве электромонтажных работ. В качестве учредители и генерального директора обозначена Олеся Максимова. Отмечается, что она не является собственником и главой других компаний.

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#Пермь#Пермэнерго#Россети Урал#Электромонтажные работы
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