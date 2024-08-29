В Перми выпустили первый в России иммуноглобулин высокой концентрации

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Пермский филиал НПО «Микроген» — структура госкорпорации «Ростех» — выпустил первый российский иммуноглобулин высокой концентрации «БиоГам». Препарат позволяет пациентам с нарушениями иммунитета гораздо эффективнее бороться с вирусными заболеваниями, а также бактериями и токсинами.
Применение иммуноглобулина повышает уровень антител в крови, а также снижает риск заражения различными заболеваниями. Препарат заменит импортные аналоги и будет одним из важных и жизненно необходимых лекарственных препаратов.
«В этом году мы выпустим в оборот не менее 5000 упаковок нового „БиоГама“, а далее планируем в разы увеличить его производство», — отметил гендиректор «Нацимбио» Андрей Загорский.