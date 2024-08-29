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Updated Сегодня, 12:55

Ростех выпустил в Перми первый в России иммуноглобулин высокой концентрации

В Перми выпустили первый в России иммуноглобулин высокой концентрации

29 августа 2024, 12:52
Фото: Пресс-служба «Нацимбио»

Ростех выпустил в Перми первый в России иммуноглобулин высокой концентрации

Препарат позволит повышать уровень антител в организме.

Пермский филиал НПО «Микроген» — структура госкорпорации «Ростех» — выпустил первый российский иммуноглобулин высокой концентрации «БиоГам». Препарат позволяет пациентам с нарушениями иммунитета гораздо эффективнее бороться с вирусными заболеваниями, а также бактериями и токсинами.

Применение иммуноглобулина повышает уровень антител в крови, а также снижает риск заражения различными заболеваниями. Препарат заменит импортные аналоги и будет одним из важных и жизненно необходимых лекарственных препаратов.

«В этом году мы выпустим в оборот не менее 5000 упаковок нового „БиоГама“, а далее планируем в разы увеличить его производство», — отметил гендиректор «Нацимбио» Андрей Загорский.

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#Пермь#Россия#Медицина#Наука#Ростех#Препараты#Вакцины#Иммунология#НПО Микроген#Биофармацевтика
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