В Перми за 1,7 миллиона рублей проверят вольеры нового зоопарка

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» проводит аукцион на право оказания услуг по проведению второго этапа лабораторных исследований и измерений в новом зоопарке Перми. Цена контракта — 1 млн 762 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, на территории зоопарка подрядчик должен проверить барьеры для животных. Общим требованием к проведению работ является обеспечение эпидемиологического благополучия и энергетической эффективности объекта.
Исполнитель обязуется провести оценку радиационной безопасности помещений, измерения параметров микроклимата, расчёт кратности воздухообмена, измерение шумового фактора вентиляции, измерение параметров освещения, лабораторные исследования, тепловизионное обследование, а также оформление энергетического паспорта здания.
Работы будут выполнены за счет краевого бюджета. Срок окончания работ — 25 декабря следующего года.