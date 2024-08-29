В Перми за 1,7 миллиона рублей проверят вольеры нового зоопарка

ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» проводит аукцион на право оказания услуг по проведению второго этапа лабораторных исследований и измерений в новом зоопарке Перми. Цена контракта — 1 млн 762 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.