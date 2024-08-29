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В Перми ищут подрядчика для проверки вольеров в новом зоопарке

В Перми за 1,7 миллиона рублей проверят вольеры нового зоопарка

29 августа 2024, 09:15
Фото: properm.ru

В Перми ищут подрядчика для проверки вольеров в новом зоопарке

Стоимость контракта составляет 1,7 млн рублей.

ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» проводит аукцион на право оказания услуг по проведению второго этапа лабораторных исследований и измерений в новом зоопарке Перми. Цена контракта — 1 млн 762 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, на территории зоопарка подрядчик должен проверить барьеры для животных. Общим требованием к проведению работ является обеспечение эпидемиологического благополучия и энергетической эффективности объекта.

Исполнитель обязуется провести оценку радиационной безопасности помещений, измерения параметров микроклимата, расчёт кратности воздухообмена, измерение шумового фактора вентиляции, измерение параметров освещения, лабораторные исследования, тепловизионное обследование, а также оформление энергетического паспорта здания.

Работы будут выполнены за счет краевого бюджета. Срок окончания работ — 25 декабря следующего года.

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#Госзакупки#Пермский край#Бюджет#Зоопарк#Аукцион#Работы#Санитарно-эпидемиологическое благополучие#Лабораторные исследования
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