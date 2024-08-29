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В Пермском крае туристов оштрафовали на 322 тысячи за неуплату посещения ООПТ

В Пермском крае туристов-нелегалов оштрафовали на 322 тысячи рублей

29 августа 2024, 09:59
Фото: properm.ru

В Пермском крае туристов оштрафовали на 322 тысячи за неуплату посещения ООПТ

Туристический сбор за посещение природных парков составляет 100 рублей.

В Пермском крае туристов, которые не заплатили сбор за посещение особо охраняемых природных территорий, оштрафовали на 322 тысячи рублей. Причем, в 2024 году количество штрафов значительно выросло.

В 2023 было составлено 11 административных протоколов за посещение ООПТ без оформленного разрешения на посещение. А с января по август 2024 года составлено таких протоколов, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевое Минроприроды. Общая сумма наложенных штрафов составила 322 тыс. рублей.

Туристический сбор в Пермском крае введен с июля 2023 года. Чтобы посетить природный заповедник региона, необходимо заплатить 100 рублей. За эти деньги в ООПТ можно находиться три дня. В сентябре того же года за неуплату сбора стали штрафовать. На первый раз нарушитель заплатит 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — 4 тыс. рублей.

Оформление разрешения требуется на посещение природного парка «Пермский» (Вишерский, Чусовской и Усьвинский участки), а также охраняемых ландшафтов «Полюд» (Полюдов камень) и «Колчимский (Помяненный) камень».

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#Штраф#Штрафы#Оопт#Природный парк#Заповедник#Усьва#Полюд
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