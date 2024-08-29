В сети распространилось видео погони за пьяным лихачом на «шестерке»

Полицейские остановили нарушителя. Водительское удостоверение у жителя краевой столицы не было. В отношении водителя были составлены семь административных материалов, среди которых за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.