В сети распространилось видео погони за пьяным лихачом на «шестерке»

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 05:41
Полиция Прикамья опубликовала видеозапись за пьяным лихачом 2006 года рождения на «шестерке». Инцидент произошел вчера днем, 28 августа, около 16:10, в центре Перми, сообщили правоохранительные органы во ВКонтакте.
Автомобиль ВАЗ-2106 без номеров был замечен нарядом полка ДПС Госавтоинспекции УМВД по Перми в районе дома ул. Ким, 83. За рулем машины находился молодой человек 2006 года рождения. Пермяк решил проигнорировать требования ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, нарушая при этом правила дорожного движения.
Полицейские остановили нарушителя. Водительское удостоверение у жителя краевой столицы не было. В отношении водителя были составлены семь административных материалов, среди которых за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
С представленными нарушениями гражданин согласился, вину полностью признал. Судом мужчине назначено наказание в виде 14 суток административного ареста.