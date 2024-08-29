В Соликамске прошла приемку новая дорога по улице Мичурина

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
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Updated Сегодня, 11:55
В Соликамске специальная комиссия проверила качество работ на новой дороге по ул. Мичурина. Этот объект является одним из последних этапов реконструкции автомобильной дороги между Березниками и Соликамском, протяженность которой составила более 22 км, сообщают в пресс-службе краевого минтранса.
Первые 4,1 км дороги были закончены в 2018 году. До завершения ремонтных работ всего направления осталось два объекта — чуть более 5 км.
Реконструкция ул. Мичурина велась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В 2022 году подрядная организация ООО СК «Химспецстрой» приступила к строительству на участке дороги общей протяженностью 1,7 км, который является главным подъездом к Соликамску. На объекте были обустроены две кольцевые развязки и четырехполосная дорожная часть.
Дорога также ведет к Соликамскому калийному рудоуправлению № 2 — важнейшиму для территории предприятия. В ходе строительства подрядчик выполнил работы по устройству водоотводов, планировке и укреплению откосов, установке светофорных объектов и систем фотовидеофиксации, уложил два слоя асфальта на проезжей части, провел переустройство сетей, которые принадлежат ПАО «Россети».
На автомобильной дороге Березники-Соликамск сейчас идет реконструкция участка протяженностью 3,1 км. Здесь строителям предстоит расширить дорогу, увеличив количество полос с двух до четырех. Для безопасности автомобилистов левая и правая сторона будут отделены друг от друга специальными разделительными бетонными блоками, которые исключают лобовые столкновения автомобилей на трассе. Отметим, производство этих блоков местное: их изготавливают на заводе в Перми.
На протяжении всего участка будет обустроено освещение — установят более 250 современных светодиодных светильников. Главным объектом данной реконструкции станет новая двухуровневая развязка, которая разделит транспортные потоки, идущие в сторону Соликамска и на предприятие «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший в мире производитель титана. Сейчас там обычный перекресток, который не справляется с интенсивностью движения транспорта: большегрузные автомобили, следующие с предприятия, создают высокий риск образования ДТП. Рабочие уже завершили снятие растительного слоя и устройство земляного полотна, обустроили дренирующий слой и основание из щебеночно-песчаной смеси, полным ходом идет возведение опор путепровода. Сдать работы планируется в конце 2026 года.
Завершающим объектом станет строительство кольцевой развязки на подъезде к городу Березники с реконструкцией подъездных путей, общая протяженность которого составит почти 3 км. Ранее в этом месте располагался нерегулируемый Т-образный перекресток, на котором наблюдался высокий уровень концентрации ДТП. АО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123 в настоящее время ведет работы по отсыпке земленого полотна на съездах с кольцевой развязки, частично завершили работы по переустройству коммуникационных сетей, обустроены временные объездные дороги. Сдать строительные работы планируется к концу 2025 года.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал важность реконструкции трассы для жителей Березниковско-Соликамской агломерации. Он также отмечал, что благодаря проводимым работам в будущем расстояние между Соликамском и Березниками можно будет преодолеть примерно за 10 минут. «Эти города тесно связаны друг с другом, некоторые жители ездят на работу в соседние населенные пункты, поэтому качественное автосообщение особенно важно. Кроме того, хорошие дороги необходимы и тем, кто приезжает в агломерацию: значит, это положительно повлияет и на развитие туризма в территориях», — заключал глава региона.