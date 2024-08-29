В Соликамске прошла приемку новая дорога по улице Мичурина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал важность реконструкции трассы для жителей Березниковско-Соликамской агломерации. Он также отмечал, что благодаря проводимым работам в будущем расстояние между Соликамском и Березниками можно будет преодолеть примерно за 10 минут. «Эти города тесно связаны друг с другом, некоторые жители ездят на работу в соседние населенные пункты, поэтому качественное автосообщение особенно важно. Кроме того, хорошие дороги необходимы и тем, кто приезжает в агломерацию: значит, это положительно повлияет и на развитие туризма в территориях», — заключал глава региона.